Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Gimmasia se impuso 1 a 0 a Vélez en Liniers por los octavos de fnal. Ahora se medirá con el Millonario el miércoles.

Gimnasia de La Plata se hizo fuerte con uno menos, venció a Vélez en Liniers y jugará contra River los cuartos de final del Torneo Apertura. Por los octavos de final, el Lobo venció 1 a 0 al Fortín en el José Amalfitani con gol de Marcelo Torres de penal. Los platenses, que acumularon su séptima victoria consecutiva, enfrentarán al Millonario en el Monumental el próximo miércoles.