Gimnasia de La Plata se hizo fuerte con uno menos, venció a Vélez en Liniers y jugará contra River los cuartos de final del Torneo Apertura. Por los octavos de final, el Lobo venció 1 a 0 al Fortín en el José Amalfitani con gol de Marcelo Torres de penal. Los platenses, que acumularon su séptima victoria consecutiva, enfrentarán al Millonario en el Monumental el próximo miércoles.
Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final
Gimmasia se impuso 1 a 0 a Vélez en Liniers por los octavos de fnal. Ahora se medirá con el Millonario el miércoles.
10 de mayo 2026 · 23:27hs