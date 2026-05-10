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Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Gimmasia se impuso 1 a 0 a Vélez en Liniers por los octavos de fnal. Ahora se medirá con el Millonario el miércoles.

10 de mayo 2026 · 23:27hs
Con gol de Marcelo Torres de penal

Con gol de Marcelo Torres de penal, Gimnasia venció al Fortín en Liniers, por los octavos de final del certamen.

Gimnasia de La Plata se hizo fuerte con uno menos, venció a Vélez en Liniers y jugará contra River los cuartos de final del Torneo Apertura. Por los octavos de final, el Lobo venció 1 a 0 al Fortín en el José Amalfitani con gol de Marcelo Torres de penal. Los platenses, que acumularon su séptima victoria consecutiva, enfrentarán al Millonario en el Monumental el próximo miércoles.

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