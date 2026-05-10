Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Tras los octavos de final se vienen los cuartos del certamen de Primera: cuándo se juegan, fecha y cruces.

River pasó tras los penales de local y jugará con Gimnasia por los cuartos.

Se definieron los clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Profesional y así se conocieron los ocho equipos que siguen en carrera, con sus respectivos cruces en busca de definir al nuevo campeón de la Liga Argentina. Se jugarán partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo la final, que será el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30.

Belgrano venció a Talleres por 1 a 0 en el clásico cordobés; Huracán sorprendió a Boca con un 3 a 2 histórico en La Bombonera; Unión derrumbó al líder Independiente Rivadavia con un 2 a 1 en Mendoza; y Argentinos Juniors se impuso en La Paternal por 2 a 0 ante Lanús.

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

El domingo, Rosario Central dejó afuera a Independiente en Arroyito, y Racing eliminó a Estudiantes en La Plata. River ganó por penales a San Lorenzo en un partidazo en el Monumental, y Vélez perdió 1 a 0 con Gimnasia por el último lugar en el cuadro de cuartos.

Las localías de la siguiente instancia dependerán de quiénes ganen cada cruce y la misma se define en base a la posición final de cada club en la primera etapa del campeonato.

Aquellos que ganaron el sábado jugarán los cuartos el martes 12 de mayo, mientras que los del domingo disputarán sus llaves el miércoles 13. Las semifinales serán el sábado 16 o domingo 17, y la gran final del Apertura se jugará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

Cuartos Liga Argentina 2026: cuándo se juegan, fecha y cruces

Belgrano vs. Unión | Martes 12 de mayo | Estadio Julio César Villagra, con horario a confirmar

Argentinos Juniors vs. Huracán | Martes 12 de mayo | Estadio Diego Armando Maradona, con horario a confirmar

Rosario Central vs. Racing | Miércoles 13 de mayo | Gigante de Arroyito, horario a confirmar

River vs. Gimnasia | Miércoles 13 de mayo | Monumental y horario a confirmar