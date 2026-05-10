Uno Entre Rios | Ovación | cuartos

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Tras los octavos de final se vienen los cuartos del certamen de Primera: cuándo se juegan, fecha y cruces.

10 de mayo 2026 · 23:25hs
River pasó tras los penales de local y jugará con Gimnasia por los cuartos.

Prensa River.

River pasó tras los penales de local y jugará con Gimnasia por los cuartos.

Se definieron los clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Profesional y así se conocieron los ocho equipos que siguen en carrera, con sus respectivos cruces en busca de definir al nuevo campeón de la Liga Argentina. Se jugarán partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo la final, que será el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30.

Belgrano venció a Talleres por 1 a 0 en el clásico cordobés; Huracán sorprendió a Boca con un 3 a 2 histórico en La Bombonera; Unión derrumbó al líder Independiente Rivadavia con un 2 a 1 en Mendoza; y Argentinos Juniors se impuso en La Paternal por 2 a 0 ante Lanús.

Con gol de Marcelo Torres de penal, Gimnasia venció al Fortín en Liniers, por los octavos de final del certamen.

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Santiago Beltrán, la gran figura de River.

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

El domingo, Rosario Central dejó afuera a Independiente en Arroyito, y Racing eliminó a Estudiantes en La Plata. River ganó por penales a San Lorenzo en un partidazo en el Monumental, y Vélez perdió 1 a 0 con Gimnasia por el último lugar en el cuadro de cuartos.

Las localías de la siguiente instancia dependerán de quiénes ganen cada cruce y la misma se define en base a la posición final de cada club en la primera etapa del campeonato.

Aquellos que ganaron el sábado jugarán los cuartos el martes 12 de mayo, mientras que los del domingo disputarán sus llaves el miércoles 13. Las semifinales serán el sábado 16 o domingo 17, y la gran final del Apertura se jugará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

Cuartos Liga Argentina 2026: cuándo se juegan, fecha y cruces

Belgrano vs. Unión | Martes 12 de mayo | Estadio Julio César Villagra, con horario a confirmar

Argentinos Juniors vs. Huracán | Martes 12 de mayo | Estadio Diego Armando Maradona, con horario a confirmar

Rosario Central vs. Racing | Miércoles 13 de mayo | Gigante de Arroyito, horario a confirmar

River vs. Gimnasia | Miércoles 13 de mayo | Monumental y horario a confirmar

cuartos Torneo Apertura
Noticias relacionadas
chacarita llegara ganador al estadio grella

Chacarita llegará ganador al estadio Grella

Gimnasia de Concepción del Uruguay pelea por no descender.

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su primer triunfo en el Federal A

la lpf tuvo una jornada a puro gol: 29 tantos en ocho partidos

La LPF tuvo una jornada a puro gol: 29 tantos en ocho partidos

Racing llegó de punto, pero se hizo fuerte en La Plata.

Con un gol agónico de Santiago Sosa, Racing le ganó a Estudiantes

Ver comentarios

Lo último

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Ultimo Momento
Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Capacitan sobre rotulado alimentario a emprendedores y establecimientos

Capacitan sobre rotulado alimentario a emprendedores y establecimientos

Policiales
Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Ovación
En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

La provincia
Analía Bosque: No escucho reguetón porque me provoca malestar estomacal

Analía Bosque: "No escucho reguetón porque me provoca malestar estomacal"

Islote Curupí: biodiversidad y conservación en el corazón del Paraná

Islote Curupí: biodiversidad y conservación en el corazón del Paraná

Rosa Hojman: Nunca se habló de trasladar un basural

Rosa Hojman: "Nunca se habló de trasladar un basural"

Más de 14 mil vehículos cero kilómetro se patentaron en Entre Ríos durante 2025

Más de 14 mil vehículos cero kilómetro se patentaron en Entre Ríos durante 2025

Las reservas hídricas en niveles óptimos y preven impacto positivo del fenómeno de El Niño

Las reservas hídricas en niveles óptimos y preven impacto positivo del fenómeno de El Niño

Dejanos tu comentario