Brindarán una charla histórica sobre los monumentos de Paraná

Monumento Urquiza.jpg

Fernando Ponce

Ponce brindará un breve recorrido por el arte de Paraná, especialmente los más destacados monumentos de la ciudad en mármol y bronce. Contará de qué se tratan, quiénes fueron sus autores, su época y significado artístico. En diálogo con UNO, Ponce brindó detalles de tu carrera y de la actividad. “Desde que salí de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, hace más de 25 años, me dedico, no solamente a hacer paseos por Paraná, sino fundamentalmente a la docencia y a la investigación. Y en el marco del Día de la Ciudad, se organizó un ciclo de conversatorios sobre la historia de la misma. Allí fui convocado y voy a hablar sobre el Paraná de Mármol y el Paraná de Bronce. Alguno de los monumentos que voy a hablar es el monumento a San Pedro, que está ubicado en el atrio de la Catedral Metropolitana, y el misterio del por qué solamente está el San Pedro y no el San Pablo. Hay todo un mito urbano del por qué no está el San Pablo en el atrio de la Catedral.