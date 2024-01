Bernardita Gutiérrez y su banda de folclore

En conversación con Escenario, María del Huerto, su madre, aseguró que como familia siempre apoyan y acompañan a Bernardita desde el lugar de padres con la intención de brindarle la confianza que necesita. Y, con la autorización de ellos, comenzó la entrevista a Bernardita: “Soy la primera de tres hermanos, Nazareno (10) y Felicitas (2). Desde chiquita me gustaba tocar la guitarra y gracias a ella descubrí el canto. Y mientras más canciones nuevas aprendía, más me enamoraba y sentía que la música sin dudas iba a ocupar un gran lugar importante en mi vida. El amor por la música siento que viene conmigo desde mis antepasados”, dijo entre risas y agregó: “Pero no sabía que eso era lo que me gustaba hasta que me mandaron a un taller de guitarra y ahí nació todo. También la parte artística puede venir por parte de mi abuela Stella que es escritora, recitadora y era profe de teatro. Mi abuelo Rubén es sonidista y desde que nací estoy rodeada de instrumentos, consolas, micrófonos y siempre todo eso me generó curiosidad.

Bernardita Gutiérrez Web3.jpg

Su primera presentación fue en Tabossi, en la Fiesta del Costillar a la Estaca, cuando tenía 11 años. Cantó tres canciones invitada por Cristian Passi. “Él es un gran amigo acordeonista que me acompañó y me llevó a varios lugares. Después participé en la Peña del Pan Casero en Sauce de Luna y¡salí revelación! A lo cual no lo podía creer porque no me lo esperaba. A partir de ese momento tuve la posibilidad de recorrer muchos escenarios de la provincia y hasta fui a una peña en Cosquín, eso sí fue como tocar el cielo con las manos en enero del año pasado. Este año me convocaron para las peñas callejeras de Cosquín pero por cuestiones de organización familiar mis papás me dijeron que no íbamos a poder ir. Lloré varios días, hasta le escribí un verso Cosquín, pero ellos siempre me dicen que soy chica, que si Dios quiere eso para mí, ya tendré otra posibilidad”, dijo melancólica.

Uno de sus sueños es lograr que el Folklore llegue a todos los niños y jóvenes del mundo para que nunca se pierda la cultura. “Quiero que siempre esté vivo y con mucha fuerza. Otro de mis sueños es estar en el festival del folklore en el escenario mayor en Cosquín, pero bueno, sé que no es muy fácil, así que vamos de a poquito, pasito a pasito y haciendo lo que me gusta”. Durante el año pasado, Bernardita se presentó en varios festivales y eventos, como por ejemplo la Fiesta Provincial Reyes Magos en Oro Verde, Peña Horacio Guaraní en Cosquín, Peña Festival Chamamé en Federal, Fiesta del Migrante en Colonia Avellaneda, Festival del Chancho con Pelo en Cerrito y la Expo Rural de Villaguay, entre otros.

Bernardita Gutiérrez Web2.jpg

“En las presentaciones siento algo muy lindo, algo inexplicable, antes de subir tengo muchísimos nervios, pero una vez que estoy en el escenario es mi cable a tierra y la paso muy bien, se me van los nervios rapidísimo. Además, la gente ayuda mucho porque me hacen sentir segura y me transmiten mucha buena energía con los aplausos y los sapukay. Cuando bailan me genera una hermosa sensación de conexión con ellos, me encanta compartirle al público mi amor por la música y transmitirles lo importantes que son para mí. Disfruto de eso y estoy muy agradecida con las personas que me hacen sentir tan bien arriba del escenario. Me hace feliz”, contó.

La banda de Bernardita está compuesta por Gustavo Rocha en guitarra y coordinación musical, Candelaria Coronel en el acordeón, Denise Lescano en el bajo, su hermano Nazareno Gutiérrez en la percusión y Santiago Lacombe en batería. “También me acompaña en las grabaciones y videos mi consejero Francisco Cuestas, quien es como mi Padrino artístico con su productora Herederos producciones”.

Meses atrás, en agradecimiento al increíble año vivido, Bernardita utilizó sus redes sociales y dejó un conmovedor mensaje acompañado con fotos de su infancia: “Gracias música, gracias por acompañarme todos los días de mi vida y gracias por hacerme feliz. La verdad es que no imagino una vida sin vos. Sos algo excepcional y por eso quiero agradecerte, gracias por hacerme cambiar la cara cada vez que escucho tan solo una melodía. Sos mi lugar seguro. Te conocí cuando era muy chiquita y de ahí quedé enamorada. Gracias por existir y por permitirme aprender de vos y de todo lo que te rodea. Te amo, que todo sea música por siempre”.