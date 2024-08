Belisario Ruiz y Nacho Koornstra presentan un nuevo taller de comedia

Los comediantes Belisario Ruiz y Nacho Koornstra, integrantes de Litoral Stand Up Comedy brindarán un taller de Stand Up que comenzará este sábado 24 de agosto en Arteatro (Tucumán 378), Paraná.

Ruiz es egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), profesor de Letras, es docente de Lengua y Literatura, escritor, guionista y uno de los fundadores del grupo de comedia Litoral Stand Up Comedy. “El objetivo del taller es formar nuevos comediantes. Ese es nuestro primer y principal objetivo. ¿Para qué nuevos comediantes? Para agrandar la movida de stand up en el litoral, en la zona, en Paraná principalmente, pero en la zona en general. Hemos dado también talleres en Santa Fe. Así que el principal objetivo es generar nuevos comediantes, que a su vez lleven nuevos públicos, y esto haga crecer la movida. Desde luego no solo está destinado a quienes quieran ser comediantes. Está la posibilidad de aprender a escribir chistes, encontrar una gramática del humor, una sintaxis, permite que esto sea una herramienta no solo en los escenarios, sino para los redactores, guionistas de todo tipo, productores, gente que haga humor en radio, cómic, cine. Es decir que no tiene su nicho de utilización solo en el género stand up, sino que sirve para la comedia en general y en todos sus formatos. Nosotros somos amantes de la comedia en todos sus formatos”.

Los actores brindan talleres de comedia desde 2019. “En general se arranca con grupos de 17 inscriptos que van fluctuando. Está el que va a mirar, va a ver qué onda, está quien no tiene interés de hacer una muestra final sino que quiere adquirir las herramientas de comedia y de humor pero no les interesa volverse comediantes en términos escénicos. Entonces, los que llegan a la muestra son los que han disfrutado el proceso, han tenido también la disciplina para escribir y armar esos minutos que tampoco son tan difícil porque nosotros los vamos guiando. Nosotros somos un poquito exigentes, con buena onda y todo, pero es un taller para el cual hay que trabajar, hacer tarea y avanzar por cuenta propia más allá de las horas destinadas al taller cada sábado”, contó.

Belisario Ruiz y "Nacho" Koornstra

Para despejar dudas, Ruiz hizo referencia a los prejuicios que suele haber cuando se habla de stand up y hacer reír. “Suelen haber dudas de si la gracia es algo con la que se nace o es algo que se puede trabajar, y nosotros tratamos de contar que el comediante, como cualquier otro oficio, obviamente puede haber alguna facilidad o gracia natural, pero que el secreto está en el trabajo. Aquel que cree en el trabajo, le dedica tiempo a la actividad, al oficio, va a hacer reír. Cualquiera puede hacer reír, que es otra duda muy común. Hay que tener ganas. Lo que hace la diferencia de la persona graciosa de un asado con el comediante profesional es la disciplina, el estar anotando cada ocurrencia, cada idea, trabajarlas, y por ahí bancarse la parte aburrida que tiene ser comediante, que son los ensayos, las pruebas y errores, porque finalmente, el subirse al escenario, que es lo que todos disfrutamos, es lo último que uno hace”.

Otra duda cotidiana en las personas es sobre qué se puede hacer humor. Al respecto, Ruiz dijo: “Nosotros tratamos de militar que se puede hacer humor con cualquier cosa, pero hay que ver cómo esto se trabaja, desde qué lugar, hacia dónde se apunta, quién es la víctima del chiste, porque si bien se puede hacer humor con cualquier cosa, no cualquiera puede hacer humor con cualquier cosa. Depende también del recorrido de vida. No es que cualquiera pueda hacer chistes sobre cualquier cosa. Nosotros creemos que no hay ningún tema vedado hacia el humor, pero sí hay formas más correctas o más incorrectas, y a lo que apuntamos nosotros más que nada es a trabajar sobre las formas de la comedia, más que en el contenido, pero sí haciéndole notar a los estudiantes, a los alumnos, a los futuros comediantes, que si el humor en general tiene una víctima, hay que tener en claro hacia dónde estamos apuntando con nuestro chiste, y que si nosotros vamos a hacer polémicos, que no sea por ignorancia, que sea en total conciencia de hacia dónde estamos apuntando y qué queremos decir. Entonces por ahí el análisis del hecho cómico, de la situación del comediante, el público y todo esto en sociedad y los temas que circulan, son parte de la reflexión continua del taller”.

Contenido nivel 1. Sobre el género: ¿qué es la comedia stand up? Técnicas de creatividad y humorística: ¿cómo se escribe un chiste? Interpretación: el cuerpo del comediante. Contenido nivel 2. El texto. La escena y la construcción de un espectáculo. Nociones de producción. Para mayor información e inscripciones, comunicarse al 3434711428 o al 3435336779.