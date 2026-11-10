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Inscriben al Registro de Mediadores Comunitarios 2027 de la Defensoría del Pueblo

Permanece abierta la inscripción para integrar el Registro de Mediadores Comunitarios Voluntarios de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

10 de noviembre 2026 · 10:31hs
Inscriben al Registro de Mediadores Comunitarios 2027 de la Defensoría del Pueblo

Desde este martes 10 al 17 de noviembre permanecerá abierta la inscripción para integrar el Registro de Mediadores Comunitarios Voluntarios de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Cada año, el Centro de Mediación de la institución realiza una convocatoria pública para renovar la nómina ad honorem que, en este caso, corresponderá a 2027.

Las personas interesadas en postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos: contar con la formación básica en Mediación con homologación del Ministerio de Justicia de la Nación y estudios secundarios completos.

Para formalizar la inscripción, se requiere que la documentación que acredite dichos requisitos se presente en fotocopias, junto a un breve currículum vitae y se complete personalmente una planilla de inscripción. Para ello, los postulantes podrán acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo, en calle H. Yrigoyen 236, en el horario de 8 a 13.

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Por más información, se atienden consultas en los teléfonos (0343) 4211029 (de 8 a 13), en la línea de WhatsApp 343 5163712 y en el mail [email protected].

Servicio de mediación gratuito desde 2003

Cabe recordar que desde 2003, la Defensoría del Pueblo brinda gratuitamente a la comunidad el servicio de mediación, una instancia extrajudicial, voluntaria y confidencial que se sostiene gracias a la participación ad honorem de mediadores y mediadoras comunitarias y a su firme compromiso con la convivencia pacífica y el bien común.

Por año, la Defensoría atiende alrededor de 500 casos de conflictos comunitarios. En el abordaje de esta labor, el Registro cumple un rol preponderante ya que sus integrantes facilitan el diálogo y promueven la escucha constructiva para favorecer el entendimiento entre vecinos.

Más información en: www.defensoriaparana.com.ar

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