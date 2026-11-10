El gobierno y los gremios estatales retoman la paritaria este miércoles

El gobierno provincial, UPCN y ATE volverán a reunirse en mesa paritaria este miércoles. El último aumento fue por decreto.

El gobierno provincial, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse en mesa paritaria este miércoles.

La convocatoria a los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es para este miércoles 11 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo provincial, sita en Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

El último aumento, por decreto

Cabe recordar que, en octubre, el gobierno oficializó un aumento salarial del 3,5% para los empleados públicos provinciales. La medida rigió retroactivamente desde el 1° de septiembre de 2026 y contempla nuevos salarios mínimos, una actualización de las asignaciones familiares y aumentos en las becas de residentes.

Con la actualización, el salario mínimo quedó fijado en $792.720 para los trabajadores de los escalafones General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto. En tanto, los agentes del Escalafón General que se desempeñan efectivamente en el Ministerio de Salud y perciben determinados adicionales por actividad crítica o riesgosa tendrán un mínimo de $903.501.

Para la Carrera de Enfermería, el haber mínimo se estableció en $1.023.566, mientras que para la Carrera de Agentes Sanitarios quedó fijado en $920.252. Los importes correspondientes a los mínimos previstos en los artículos 5 y 6 del decreto son netos de asignaciones familiares y descuentos de ley.

La normativa también modificó las escalas salariales de Vialidad, la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario, los profesionales asistenciales de Salud y la Carrera de Enfermería. En el caso de la fuerza policial, el sueldo básico de un agente quedó establecido en $170.937, el de un cabo en $186.657 y el de un sargento en $207.350.

Para las jerarquías superiores, los básicos se fijaron en $518.377 para un comisario, $678.085 para un comisario mayor y $777.327 para un comisario general. Estos montos no incluyen los adicionales que puedan corresponder según cada función.

En el área de Salud, los nuevos valores varían de acuerdo con el cargo, la categoría y la modalidad de prestación. Además, se actualizaron los adicionales remunerativos y la compensación por mayor horario para el personal de Enfermería.

El decreto también estableció nuevos montos para las becas de residentes comprendidos en la Ley N.º 8.951. Desde septiembre, los residentes de primer año percibirán $1.181.155; los de segundo año, $1.223.480; los de tercer año, $1.257.386; y los de cuarto año, $1.299.706. El mismo importe corresponderá a los jefes de residentes.

Por otra parte, se dispuso un incremento del 3,5% en los tramos de las asignaciones familiares. La norma también estableció la continuidad del pago de las sumas extraordinarias acordadas en las actas paritarias de febrero y mayo de 2026, de acuerdo con las disposiciones vigentes.