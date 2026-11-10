Adiestramiento canino: herramienta clave para una mejor convivencia

VACada vez más familias en Paraná incorporan perros a sus hogares, pero la educación y el adiestramiento de las mascotas todavía suele quedar relegada.

Y mientras los perros ocupan un lugar cada vez más importante en la vida familiar, viajan, acompañan paseos, tienen sus propios espacios recreativos, los especialistas detacan que detrás de ese vínculo afectivo también existe una responsabilidad que no siempre recibe la atención necesaria: educarlos para que puedan convivir con las personas y con otros animales.

En Paraná, el adiestramiento canino es una actividad que gana espacio, aunque todavía persiste una costumbre que los especialistas buscan revertir: consultar a un profesional cuando aparece un problema de conducta, en lugar de incorporar la educación desde que el animal llega a la casa.

Leonardo Leiva, adiestrador canino de la capital entrerriana, trabaja con perros de distintas razas y edades, incluidos animales adultos y ejemplares de gran porte. Desde su experiencia, considera que la educación temprana es fundamental para construir el carácter y los hábitos de cada mascota. “El perro es un ser vivo y, como el humano, es un animal de costumbres. Es muy importante la educación que uno le dé, porque de eso depende cómo se le va a formar el carácter”, explicó en diálogo con UNO.

Para Leiva, uno de los principales inconvenientes es que muchas personas no contemplan el adiestramiento como parte de la crianza. “Estamos en una sociedad que no busca el tema del adiestramiento, sino que recién consulta cuando tiene algún problema con el animal. En vez de decir: ‘Tengo este animal y lo educo, invierto en una educación’, para que después el perro tenga una mejor vida y el humano también pueda disfrutarlo más”, señaló.

Uno de los conceptos que el adiestrador busca transmitir es que no existe una edad mínima para comenzar a educar a un perro. Por el contrario, sostiene que el aprendizaje debe iniciarse desde el momento en que llega al hogar, incluso cuando todavía es cachorro.

“Cada vez que me consultan me dicen: ‘¿No será muy chiquito para adiestrarlo?’. Y tiene cinco o seis meses. Yo les digo que, a partir de que llegó a su casa, ya tiene que empezar a educarlo”, afirmó.

Incorporar hábitos

Establecer límites, asignarle un lugar dentro de la vivienda y generar hábitos son parte de ese proceso. Leiva observa que algunas conductas que se permiten durante los primeros meses después se convierten en un problema cuando el animal crece. “Agarran un perro cachorro, lo suben a la cama, lo tienen en la falda y, cuando el perro crece y es enorme, dicen: ‘¿Cómo va a hacer eso?’. La gente también es muy contradictoria”, ejemplificó.

El adiestrador trabaja con animales de edades variadas y en el caso de los adultos asegura que también es posible corregir conductas, aunque puede resultar más difícil cuando determinados hábitos ya están incorporados. “No hay edad para adiestrar un perro, pero mientras es más chico es, más fácil”, afirmó.

Otro aspecto sobre el que Leiva pone el acento es la tendencia a humanizar a las mascotas. Considera que quererlas, brindarles afecto y ofrecerles una buena calidad de vida no implica permitirles cualquier comportamiento ni desconocer sus necesidades naturales. “Humanizar no le hace bien al animal. Lo que no significa que vos no puedas tratarlo bien, darle cariño y darle una excelente vida”, aclaró.

En ese sentido, mencionó situaciones cotidianas que pueden perjudicar la socialización de los perros, como levantarlos en brazos cada vez que se acerca otro ejemplar. Desde su perspectiva, el contacto con otros animales forma parte de su comportamiento natural y debe trabajarse de manera adecuada. “Los perros tienen que tener contacto con otros perros. Se ven, se olfatean. Si vos lo sobreprotegés y no dejás que se acerque a otros animales, le estás haciendo un mal, porque parte de su naturaleza también es esa recreación”, explicó.

También advirtió que la falta de experiencias de socialización puede influir en las reacciones del animal. En relación con este punto, cuestionó que muchas veces la consulta al adiestrador no forme parte de las recomendaciones habituales que reciben los dueños cuando incorporan una mascota.

Una nueva forma de convivir

El crecimiento de la población de animales de compañía también modificó su lugar dentro de las familias. Leiva observa que el perro dejó de ser considerado exclusivamente un guardián de la vivienda para convertirse en un compañero de la vida cotidiana. “Antes el perro era el guardián de la casa; hoy es un integrante de la familia. Se festejan los cumpleaños, hay bares para perros”, describió.

Esa transformación también abre nuevas posibilidades, como viajar con las mascotas, llevarlas a espacios recreativos o compartir actividades fuera del hogar. Sin embargo, para que esas experiencias sean posibles, el animal necesita estar acostumbrado a determinados estímulos y responder a ciertas pautas de comportamiento.

Leiva contó que sus propios perros lo acompañan en viajes y paseos, y que uno de ellos incluso puede correr junto a su bicicleta sin cruzar la calle hasta recibir la orden correspondiente. Son aprendizajes que, según explicó, se construyen con educación y práctica cotidiana.

Su experiencia también incluye una dimensión solidaria: cuando una persona adopta un perro rescatado, suele regalarle una clase para que pueda comenzar a enseñarle algunas pautas básicas. Si luego desea continuar con el proceso, puede hacerlo mediante un adiestramiento más completo.

Al respecto, planteó que la educación canina no debería ser considerada un recurso reservado para animales con conductas problemáticas o determinadas razas. Es una herramienta que puede beneficiar a cualquier perro y a quienes comparten su vida con él.

En un contexto en el que los episodios de agresividad y los conflictos entre animales generan preocupación, el planteo apunta a revisar una práctica cotidiana: la tenencia responsable no consiste solamente en alimentar, cuidar y brindar afecto. También implica educar, establecer límites y comprender las necesidades del animal.