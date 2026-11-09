Crecida del río: la Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a las familias afectadas

Ante la crecida del río, la Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a las personas afectadas. Ocho familias fueron evacuadas en la jornada de este lunes.

La Municipalidad de Paraná refuerza la asistencia a las familias afectadas por la crecida del río.

La Municipalidad de Paraná continúa con el operativo de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. A través del Comité Técnico de Emergencia (CTE), distintas áreas municipales trabajan de manera articulada para brindar contención, garantizar condiciones de alojamiento y acompañar a los vecinos que deben abandonar sus viviendas.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que “el municipio dispuso un punto de encuentro destinado tanto a las personas afectadas como a quienes deseen colaborar”.

Más adelante precisó que “es un espacio donde estamos trabajando articuladamente con las distintas áreas, fundamentalmente Salud, Defensa Civil y los auxiliares de Defensa Civil. Hemos establecido un lugar para contener a las personas afectadas”.

En ese marco, el funcionario precisó que durante la jornada anterior fueron evacuadas ocho familias, integradas por 17 personas. Además, alrededor de 20 familias se autoevacuaron y se trasladaron a viviendas de familiares.

Al respecto, indicó que “entendemos que, dado el ritmo de la creciente, quizás en las próximas horas haya que evacuar otras cinco familias más”, y señaló que los equipos municipales mantienen un seguimiento permanente de la situación.

En otro tramo, el secretario de Desarrollo Humano destacó que “una de las prioridades del operativo es preservar la seguridad de los vecinos, especialmente de quienes permanecen en sectores comprometidos por el avance del agua”.

En ese sentido, explicó que los equipos recorren las zonas afectadas para dialogar con las familias y promover la evacuación preventiva.

Más especificaciones

En el punto de encuentro se instaló una carpa de emergencia para alojar a las familias evacuadas y ofrecerles un espacio seguro donde permanecer junto a sus hijos y resguardar sus pertenencias. “Les proporcionamos un lugar donde puedan estar, guardar sus cosas y recibir asistencia alimentaria. Fundamentalmente, brindamos atención sanitaria a través de la Secretaría de Salud”, detalló Ríos.

El operativo también contempla acompañamiento psicológico para las personas que atraviesan esta situación. “Hemos incorporado profesionales del área de Psicología para atender las cuestiones vinculadas con la salud mental, porque sabemos que estas contingencias pueden generar dificultades emocionales”, sostuvo.

Una recorrida

En el mediodía de ayer se realizó una recorrida por el borde costero, encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, junto a equipos de Protección Civil municipal y Defensa Civil de la Provincia. La actividad tuvo como objetivo supervisar la evolución de la creciente, evaluar las condiciones de los sectores comprometidos y relevar las demandas de las familias afectadas.

El operativo cuenta también con el acompañamiento de la Policía de Entre Ríos, que participa de las acciones de prevención y asistencia en el marco del trabajo coordinado entre las distintas instituciones.

Espacio de alojamiento

Como parte de las acciones de asistencia, la Municipalidad de Paraná prevé incorporar una carpa de mayor tamaño. “Se trabajó con la carpa de campaña de emergencia y estamos próximos a disponer de una nueva carpa para poder seguir alojando a los afectados y brindarles mejores comodidades”, señaló Ríos.

Por otra parte, en el marco de la emergencia, la Municipalidad de Paraná, a través de la Jefatura de Gabinete, solicitó a la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, la provisión de materiales e insumos para atender a 50 personas durante una primera etapa de 30 días.

La solicitud busca complementar los recursos municipales destinados a las tareas de evacuación, traslado, alojamiento transitorio y asistencia integral de las familias afectadas.

La continuidad y eventual ampliación de la ayuda se evaluarán de acuerdo con la evolución del río y las necesidades que se registren durante la emergencia.