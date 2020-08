Augusto Ayala ofrecerá un especial homenaje musical a San Martín

Mañana, al conmemorarse el 170° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el guitarrista concordiense Augusto Ayala compartirá un homenaje al prócer, en cuya casa de Boulogne-sur-Mer ofreció un concierto.

Desde mañana, en su canal de YouTube, podrá apreciarse su interpretación del tema Alfonsina y el mar, que interpretó en 2018 la casa del Padre de la Patria, en el marco de la gira en la que promocionó su disco Momentos Mesopotámicos. En esa oportunidad recorrió diversos puntos de España, Bélgica y Francia, donde se abocó a difundir la música litoraleña desde la guitarra.

“En 2018, en el marco de mi gira por Europa, uno de los conciertos que di fue en la casa del general San Martín, en Boulogne-sur-Mer. Fue una de las experiencias más lindas que pude vivir en cuanto a la música y la historia, porque estuvimos tres días viviendo en la casa, porque fueron tres conciertos, y en ese tiempo pude enterarme un montón de cuestiones históricas sobre San Martín que desconocía, porque estaba presente el conservador de la casa, que nos mostró todo el lugar. Y era increíble despertarse ahí, recorrer la casa a diario, tomar mate ahí. Y por supuesto, dar conciertos en ese lugar. Cuando yo fui, el conservador de la casa era un chico de Mendoza, Martín Rodríguez, que nos atendió muy bien a mí y a mi manager, Eduardo Pérez Piedad”, dijo el guitarrista y compositor concordiense ganador del Premio Escenario de Oro 2018, con el que UNO de Entre Ríos reconoce la excelencia artística.

“Al mirar el material que grabamos en la gira nos dimos cuenta de que teníamos mucho. Y empezamos a pensar qué podíamos publicar de esta gira y nos encontramos con un video hecho en la habitación del general. Elegimos la grabación de Alfonsina y el mar, y también ponemos otras imágenes que tomamos de la casa, para que la gente pueda apreciar ese lugar histórico”, manifestó.

Consultado sobre el repertorio que abordó en esa ocasión, recordó: “Eran temas que yo ya venía haciendo, que tenían que ver con la música litoraleña en particular y también con la música popular argentina en particular. Pero elegí varios temas de chamamé, que tienen que ver con Corrientes, su provincia, su infancia en Yapeyú. Y en esa oportunidad también me pude relacionar con un ballet folclórico francés que baila música argentina y fue una experiencia enriquecedora”, dijo a Escenario.

Al respecto, comentó: “Me sorprendió mucho el valor que le dan a San Martín y a su historia en Boulogne Sur Mer, un pueblo muy histórico que queda ubicado bien enfrente de Londres, un pueblo que adoptó y acogió a San Martín. Pero más allá de vivir ahí, la gente lo quería mucho y se volvió un ícono de la ciudad. Y cuando llegan las fechas patrias, en especial las relacionadas con él, mucha gente se acerca a la casa. La gente del pueblo es habitué de la casa, van muchos chicos de las escuelas, se dictan talleres, también se alojan a veces a algunos argentinos”.

Sobre Ayala

Este guitarrista y compositor oriundo de la Capital del citrus ha sabido llevar la música del Litoral por Europa y América Latina, participando de prestigiosos festivales internacionales. Su primer disco como solista Py’Guapi producido por Horacio Malvicino, cuenta con la participación especial de Teresa Parodi. Ayala compartió escena y proyectos con artistas y maestros de la talla de Mateo Villalba, Teresa Parodi, Raúl Barboza, Juan Falú, Quique Sinesi y Horacio Malvicino, entre otros.

Actualmente está trabajando en un nuevo disco junto al acordeonista chaqueño Lucas Monzón y la cantante correntina Florencia De Pompert, con temas propios y composiciones tradicionales del Litoral argentino. “Quiero llevar la música del río Uruguay al mundo, contar historias mediante canciones, mediante obras; intentar crear un circuito con toda esta música y tender un puente entre Entre Ríos y el mundo”, manifestó.

Maestro de la guitarra, desde hace tiempo Ayala ejecuta con virtuosismo su instrumento de ocho cuerdas, una variación que le otorga más versatilidad y otra sonoridad a sus interpretaciones: “Me la construyó el luthier Ezequiel Stracquadaini, que ahora está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Esta es una guitarra estilo flamenco negra, que suma dos cuerdas más graves, séptima y octava, lo cual le da una sonoridad más grande al instrumento, unas armonías que lo acercan más al piano. Es como una guitarra-bajo. Y tiene sus complejidades; en principio ubicarse en el diapasón según la afinación, que yo utilizo una afinación por cuartas. Además es más grande y uno la aprende a tocar manejando las frecuencias graves y necesita un amplificador. Este segundo disco que estamos por grabar está pensado enteramente para la de ocho cuerdas”, mencionó al respecto el intérprete