Artistas del Paraná se unen por la salud

El Circulo Médico de Paraná recibirá a artistas del Paraná en encuentro donde la cultura y la solidaridad se unen por la salud.

El Círculo Médico de Paraná invitó a la novena edición de la Muestra Artistas del Paraná, una propuesta cultural y solidaria que nos acerca a disfrutar de diversas expresiones artísticas con el objetivo de colaborar con quienes más lo necesitan. En esta oportunidad, lo recaudado será destinado al Hospital San Martín de Hernandarias.

Durante la jornada disfrutaremos de la Muestra plástica del Taller de Pintura Romina Burone, y contaremos con la presencia de diversos artistas en vivo que nos acompañarán con música y danza:

Artistas

Azul Brasesco, cantante

Ezequiel Vázquez y Ana Romero, bailarines de tango

Candela Clavel Heis, cantautora

Ezequiel Quiñones y Judith Zarate, bailarines de folklore

Marcelo Dayer, cantante

Además, la Dra. Trinidad Rodríguez Lombardi expondrá su libro “El linaje”.

Acerca del Hospital San Martín de Hernandarias

El hospital Vecinal San Martín es un centro de salud pública fundamental de Villa Hernandarias, Entre Ríos. Ofrece atención médica general y servicio de guardia las 24 horas, y a su vez funciona como un centro de salud de complejidad media enfocado en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la población local; siendo el efector sanitario más importante de la zona urbana y sus áreas rurales de influencia.

Al ser el único centro asistencial con internación y guardia de la localidad, su presencia es vital para el desarrollo y la seguridad de toda la comunidad. Gracias a las distintas donaciones, podrá seguir acompañando y brindando asistencia médica a más de 6.000 habitantes de Villa Hernandarias y sus zonas rurales aledañas.

El evento fue declarado de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, remarcando el aporte en la dimensión artística hacia la ciudad.

"Desde el Círculo Médico Dpto. Paraná, renovamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad, convencidos de que nuestra labor trasciende la atención médica y se expresa también en la solidaridad, el encuentro y el acompañamiento humano. Los invitamos a ser parte de esta iniciativa, donde el arte se convierte en un puente para ayudar y sostener", expresaron desde la entidad.

La actividad tendrá lugar el viernes 23 octubre, a las 19, en el Círculo Médico, Urquiza 1135 de Paraná. Las entradas tienen un costo de $15.000 y están disponibles a través de EventBrite