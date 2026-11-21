En Paraná, un grupo de adolescentes encuentra en la radio un espacio para expresarse, compartir sus intereses y descubrir nuevas posibilidades. Se trata del Taller de Radio Streaming Voces de la Posta, que funciona en el Centro de Día de las Adolescencias, ubicado en calle Jorge Newbery 1824. La propuesta es gratuita y abierta a la comunidad, y busca que los jóvenes se animen a tomar la palabra, desarrollar su creatividad y contar sus propias historias.

UNO llegó al espacio en el marco de la Semana de los Derechos para compartir una tarde de charla con Lorena Albornoz, tallerista a cargo de la propuesta, y Sandra Deris, coordinadora del Centro de Día. El taller de radio se desarrolla los jueves de 13.30 a 15, está destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años y, desde sus primeros meses de funcionamiento, consiguió convocar a un grupo de jóvenes entusiastas por la comunicación, la música y la cultura.

“Por suerte se sumaron muchos chicos y esperamos que se sumen más, hay lugar para todos”, contó Lorena. Y explicó que la radio representa una oportunidad para comunicarse, perder los miedos, experimentar nuevas experiencias y conocer nuevos amigos y otros mundos.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Detrás de cada encuentro hay un equipo que trabaja para que el espacio siga creciendo. Sandra destacó la importancia de acercar propuestas recreativas y culturales a los barrios, especialmente para aquellos adolescentes que muchas veces encuentran dificultades para trasladarse hasta el centro de la ciudad. “Tenemos talleres de música, radio, costura, repostería, dibujo y muralismo. El espacio funciona como un lugar de contención y participación para los adolescentes de la zona, porque muchas veces los talleres están en el centro y no tienen cómo llegar hasta allá. Este espacio es importante para quienes viven en la zona sureste de la ciudad”, señaló. Además, durante las actividades se comparte una merienda, otro momento que permite encontrarse, conversar y fortalecer los vínculos.

En cada taller hay adultos que acompañan, escuchan, alientan y abren posibilidades. Sostener estos espacios implica enfrentar dificultades cotidianas, resolver necesidades y estar disponibles para los chicos, incluso cuando el contexto no siempre resulta sencillo. Lorena, Sandra, Silvana (parte del equipo técnico) y los talleristas ponen el cuerpo y el corazón en esa tarea: generar un lugar donde cada adolescente pueda participar sin sentirse juzgado, encontrar algo que le guste y descubrir que su palabra también importa.

Sus protagonistas

Durante la visita, Benjamín, de 18 años; Ximena, de 16; Lourdes, de 14; y Franchesca, de 11, compartieron sus experiencias, sus gustos musicales y también algunos de sus sueños.

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Ximena encontró en la radio una posibilidad de mostrarse tal como es y hablar de las artes. Le gustaría tener su propio programa musical y entrevistar a María Becerra y Lali para conocer más sobre sus vidas y sus carreras. Además, tiene un sueño claro para el futuro: convertirse en periodista.

A Lourdes le gusta especialmente que la radio permita expresarse libremente, compartir información y encontrar confianza para hablar. “Si alguno no se siente del todo bien para hablar, te impulsa a hacerlo y te da valor”, explicó. A la hora de imaginar su propio programa, le gustaría entrevistar a personas, conocer sus actividades cotidianas, saber cómo piensan y compartir experiencias sociales. También dejó un mensaje que merece ser escuchado: “Que se animen a hacer las cosas, porque los que critican a veces te ayudan o te decaen, pero hay que animarse porque la vida es una y no importa lo que digan los demás”. Le gusta el K-pop y BTS, y sueña con ser militar o policía.

Benjamín, por su parte, disfruta del taller y tiene sus preferencias musicales bien definidas: le gustan la cumbia y artistas como Q’ Lokura, La Konga y Lauty Gram. Cuando piensa en su futuro, se imagina con varios caminos por delante: le gustaría ser abogado, juez y también profesor de zumba. Franchesca, que a sus 11 años también disfruta de la experiencia radial, sueña con convertirse en abogada. Entre sus gustos musicales aparecen el pop y las canciones de Shakira. Cuatro jóvenes, cuatro historias diferentes y una misma posibilidad: encontrar en un espacio compartido la libertad de imaginar quiénes quieren ser.

Formación

El Centro de Día de las Adolescencias depende del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), organismo de Entre Ríos que trabaja en la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese marco, espacios como este resultan fundamentales porque acercan oportunidades de participación, recreación, formación y acompañamiento a quienes necesitan contar con lugares de encuentro en sus propios barrios. Voces de la Posta es una muestra de cómo la cultura y la comunicación también pueden convertirse en herramientas de inclusión, construcción de vínculos y ejercicio de derechos.

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La invitación sigue abierta. Cada jueves, de 13.30 a 15, el micrófono espera nuevas voces, ideas, canciones, preguntas y proyectos. No hace falta tener experiencia ni saber de radio: alcanza con las ganas de participar y compartir. Para inscribirse o recibir más información, los interesados pueden comunicarse al 3434621299. Porque, a veces, el primer paso para encontrar un camino es animarse a hablar. Y en Voces de la Posta hay un grupo de personas dispuesto a escuchar.