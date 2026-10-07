"La Marce" vuelve con una comedia de monjas, dólares y mucho humor

"La Marce" presenta "El Convento del Bere Bere" este viernes, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. Una producción independiente con 17 artistas en escena

Tres mujeres escapan del Bere Bere con 300.000 dólares y encuentran un lugar inesperado para esconderse: un convento de carmelitas descalzas que espera la llegada de la primera papisa del mundo. A partir de esa premisa, La Marce Soñez presenta El Convento del Bere Bere, la segunda parte de una saga teatral que combina humor, música, absurdo y una buena dosis de disparates. La función será este viernes, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.

La historia retoma a tres personajes de la primera obra. La Marce, junto a Luciana Mierez y Fio Millesi, interpreta a las mujeres que escapan del viejo Bere Bere y llegan al convento en busca de refugio. Allí se encuentran con una comunidad de religiosas, un cardenal con secretos vinculados al prostíbulo y una visita muy especial: la papisa, interpretada por Reina Heels.

El elenco reúne a 17 artistas y suma a Fabián Hollman, Juanchi Ottado, Gaara Drag, Las Marteens, Keila, Elsa Medrano, Elías Orsini, Ema Gandolfo, Walter Grinovero y Jesús Rondán, entre otros. Cada personaje aporta una pieza al universo de una obra que, según anticipó La Marce en diálogo con UNO, apuesta por el absurdo y por situaciones pensadas para que el público pueda sentarse, relajarse y disfrutar de una hora y media de humor.

Pero detrás de esa historia disparatada hay también una mirada sobre el rol de las mujeres y el empoderamiento. “El objetivo es hacer reír”, contó La Marce, quien considera que el humor ocupa un lugar especialmente importante en tiempos difíciles. “La risa es lo que nos va a salvar”, sostuvo sobre la premisa que atraviesa su propuesta.

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Una gran apuesta

La obra comenzó a gestarse hace casi dos años y tomó forma definitiva durante este 2026, cuando La Marce convocó al elenco y terminó de escribir el guión. Por primera vez, además, asumió la dirección de la puesta, una tarea que reconoce como uno de los grandes desafíos de esta producción.

El montaje también implica un esfuerzo importante detrás de escena. Vestuario, escenografía, luces, sonido y coordinación de un elenco numeroso forman parte de una producción que se realiza de manera independiente y sin productores externos. “Nosotros hacemos todo a pulmón”, explicó La Marce, que además se ocupa personalmente del vestuario y de buena parte de la construcción de la propuesta.

La música vuelve a tener un lugar central. Como en sus trabajos anteriores, la historia no se cuenta solamente a través del texto, sino también mediante canciones que ayudan a construir las distintas situaciones y forman parte del sello de la artista.

Para La Marce, llevar esta producción al Teatro 3 de Febrero supone además un desafío especial. El escenario implica una demanda técnica y artística mayor, pero también representa una oportunidad para que el público acompañe una propuesta local. “Estaría bueno que la gente nos de la oportunidad de ir a ver algo distinto”, señaló.

Más allá de las risas y de lo que suceda sobre el escenario, hay un aspecto de la experiencia que La Marce destaca especialmente: el vínculo con el elenco. “Acá no hay divas, no hay estrellas, somos todos iguales”, resume sobre una forma de trabajar que, según cuenta, hizo que quienes pasaron por sus producciones quisieran volver a compartir escenario con ella.

El Convento del Bere Bere también dejará abierta la puerta a una nueva historia. La obra forma parte de una saga que continuará el año próximo con otra entrega, cuyo contenido La Marce prefiere mantener en secreto. Por ahora, la cita es en el Teatro 3 de Febrero para conocer esta nueva aventura de un universo que promete seguir creciendo.

Las entradas tienen un valor de 25.000 pesos para palcos y plateas y pueden adquirirse de manera online a través de Tikzet o en la boletería del Teatro 3 de Febrero, de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20, únicamente en efectivo.