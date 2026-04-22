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Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Tras siete días de debate, un jurado popular reunido este miércoles en Paraná declaró culpables a Cristian Hernández y a Ariana González, los padres Kathaleya.

22 de abril 2026 · 19:07hs
Muerte Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres.

Muerte Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres.

Tras siete días de debate, un jurado popular reunido este miércoles en Paraná declaró culpables a Cristian Gabriel Hernández y a Ariana Gisela González, los padres de la bebe de solo dos meses, Kathaleyha Quetzaly Hernández, un hecho que ocurrió en 2021.

La resolución del caso Kathaleya

A Cristian Gabriel Hernández lo consideraron autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo, y a Ariana Gisela González, por considerarla autora penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación. Fue en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”.

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Conocido el veredicto del jurado, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir las personas imputadas, se realizará este jueves, a las 10, en Tribunales.

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Además, la magistrada dispuso que hasta entonces las personas acusadas seguirán cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Durante el debate desarrollado en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana. Por su parte las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi asistieron a la imputada González, mientras que el imputado Hernández fue representado por los defensores oficiales Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

Se trató del juicio por jurados número 158 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Según la fiscalía, la bebé sufrió agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos. La muerte de la pequeña ocurrió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense ahora deberá explicar ante el jurado popular. Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, de la capital entrerriana.

Kathaleya jurado popular Paraná
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En el alegato de apertura del juicio, los defensores de los acusados desplegaron sus teorías del caso. La defensa de González acusa a Hernández y viceversa.

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