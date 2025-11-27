Uno Entre Rios | Escenario | FICER

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"

Más de 800 personas asistieron este miércoles a la proyección de "Emboscada" en el Centro Provincial de Convenciones

27 de noviembre 2025 · 12:12hs
El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver Emboscada

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"
El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver Emboscada

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"

Más de 800 personas asistieron este miércoles a la proyección de Emboscada en el Centro Provincial de Convenciones, en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). La sala del CPC quedó completa y la organización sumó nuevas filas de sillas para acompañar la alta convocatoria. La entrada fue libre y gratuita, como en todas las funciones del festival impulsado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

FICER 2025

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"

La película, dirigida por el realizador entrerriano Mauro Bedendo, fue filmada en Paraná, Villa Urquiza y La Picada. Cuenta con más de 60 actores locales y de la región, y está protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano. Antes de la función se proyectó El viaje, cortometraje del director paranaense Julio Gómez.

el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Este martes se realizó la gala de apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), evento organizado por el Gobierno de Entre Ríos

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

La respuesta del público fue inmediata. Hubo aplausos antes y después de la proyección, y muchos espectadores destacaron la emoción de ver en pantalla espacios reconocibles. “Somos de Villa Urquiza y nos emociona ver en la película nuestros lugares más icónicos”, expresó Alberto, quien asistió con familiares. Inés, que llegó con sus hijos, señaló: “No me imaginé tanta cantidad de gente para ver una película local”. Gabriela, por su parte, sostuvo: “Hace años que en Paraná no se ve una convocatoria así para una película nacional y, en especial, para una producción de la región”.

Otras propuestas de la jornada

El segundo día del FICER incluyó una programación amplia. Se proyectó Cien niños esperando un tren, del chileno Ignacio Agüero, a quien el festival dedica una retrospectiva. También comenzó el segmento de cine infantil, que continuará durante toda la semana.

Entre las proyecciones de la jornada se incluyeron Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari; Criaturas de la mente, de Marcelo Gomes; Museo de la subversión, de Francisco D’Eufemia; y La virgen de la Tosquera, de Laura Casabé. Además, avanzaron los espacios de debate, formación y fomento a la industria audiovisual.

La programación también sumó una nueva función de Cinemateca Presenta, el espacio dedicado al archivo y la preservación audiovisual. Este miércoles se realizó una proyección al aire libre de Los inundados, de Fernando Birri. La Cinemateca de Entre Ríos inauguró recientemente su sede en el edificio del Mirador Tec.

Destacados del jueves

  • Sección Oficial: El príncipe de Nanawa (de Clarisa Navas), a las 17.30 en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

  • Correntada Cine Argentino: Caían del cielo (de Rubén Plataneo), a las 18 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

  • Foco Ignacio Agüero: Proyección de El otro día (Ignacio Agüero), a las 19.30 en la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861), más Cortos Entrerrianos con Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich.

  • Cine Internacional: El susurro (de Gustavo Hernández Ibáñez), a las 22 en el Centro Provincial de Convenciones, piso 1, más Usuario desconocido (de Leandro Gómez) del segmento Cortos Entrerrianos.

  • Fantasías Animadas: The crazy clouds + Marcelo Estebecorena + proyecciones de Súper Hijitus, a las 23.59 en el Domo (playón de La Vieja Usina, Gregoria Matorras 859).

LEER MÁS: El Círculo Médico presenta la 8ª Muestra Artistas del Paraná

FICER Emboscada Centro Provincial de Convenciones Festival Internacional de Cine de Entre Ríos
Noticias relacionadas
proyeccion de amor trava en la vieja usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

El mensaje, del director entrerriano Iván Fund, será la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

eduardo crespo: el publico se apropio del ficer y lo defiende cada ano

Eduardo Crespo: "El público se apropió del FICER y lo defiende cada año"

el ficer anuncio su programacion y novedades para este ano

El FICER anunció su programación y novedades para este año

Ver comentarios

Lo último

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

Ultimo Momento
Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

La provincia
Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Dejanos tu comentario