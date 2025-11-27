El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"

Más de 800 personas asistieron este miércoles a la proyección de Emboscada en el Centro Provincial de Convenciones, en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). La sala del CPC quedó completa y la organización sumó nuevas filas de sillas para acompañar la alta convocatoria. La entrada fue libre y gratuita, como en todas las funciones del festival impulsado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).
Más de 800 personas asistieron este miércoles a la proyección de "Emboscada" en el Centro Provincial de Convenciones
La película, dirigida por el realizador entrerriano Mauro Bedendo, fue filmada en Paraná, Villa Urquiza y La Picada. Cuenta con más de 60 actores locales y de la región, y está protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano. Antes de la función se proyectó El viaje, cortometraje del director paranaense Julio Gómez.
La respuesta del público fue inmediata. Hubo aplausos antes y después de la proyección, y muchos espectadores destacaron la emoción de ver en pantalla espacios reconocibles. “Somos de Villa Urquiza y nos emociona ver en la película nuestros lugares más icónicos”, expresó Alberto, quien asistió con familiares. Inés, que llegó con sus hijos, señaló: “No me imaginé tanta cantidad de gente para ver una película local”. Gabriela, por su parte, sostuvo: “Hace años que en Paraná no se ve una convocatoria así para una película nacional y, en especial, para una producción de la región”.
Otras propuestas de la jornada
El segundo día del FICER incluyó una programación amplia. Se proyectó Cien niños esperando un tren, del chileno Ignacio Agüero, a quien el festival dedica una retrospectiva. También comenzó el segmento de cine infantil, que continuará durante toda la semana.
Entre las proyecciones de la jornada se incluyeron Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari; Criaturas de la mente, de Marcelo Gomes; Museo de la subversión, de Francisco D’Eufemia; y La virgen de la Tosquera, de Laura Casabé. Además, avanzaron los espacios de debate, formación y fomento a la industria audiovisual.
La programación también sumó una nueva función de Cinemateca Presenta, el espacio dedicado al archivo y la preservación audiovisual. Este miércoles se realizó una proyección al aire libre de Los inundados, de Fernando Birri. La Cinemateca de Entre Ríos inauguró recientemente su sede en el edificio del Mirador Tec.
Destacados del jueves
-
Sección Oficial: El príncipe de Nanawa (de Clarisa Navas), a las 17.30 en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).
Correntada Cine Argentino: Caían del cielo (de Rubén Plataneo), a las 18 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).
Foco Ignacio Agüero: Proyección de El otro día (Ignacio Agüero), a las 19.30 en la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861), más Cortos Entrerrianos con Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich.
Cine Internacional: El susurro (de Gustavo Hernández Ibáñez), a las 22 en el Centro Provincial de Convenciones, piso 1, más Usuario desconocido (de Leandro Gómez) del segmento Cortos Entrerrianos.
Fantasías Animadas: The crazy clouds + Marcelo Estebecorena + proyecciones de Súper Hijitus, a las 23.59 en el Domo (playón de La Vieja Usina, Gregoria Matorras 859).