Uno Entre Rios | Escenario | Actuar para nadie

"Actuar para nadie" ofrecerá una función a la gorra este sábado

La propuesta, creada, dirigida e interpretada por Malena Vieytes, se presentará el sábado 4 de julio a las 20 en La Salita de Perón. La entrada será a la gorra

30 de junio 2026 · 15:54hs
Actuar para nadie ofrecerá una función a la gorra este sábado

La obra Actuar para nadie volverá a presentarse en Paraná el sábado 4 de julio, a las 20, en La Salita de Perón. La función será con modalidad de entrada a la gorra y está destinada a público joven y adulto.

La Salita de Perón recibirá la obra "Actuar para nadie"

Creada, dirigida e interpretada por Malena Vieytes, con asistencia de Juan de Frutos, la propuesta reúne humor, sensibilidad y poesía en una puesta que invita a reflexionar sobre la identidad y los distintos personajes que las personas construyen para transitar la vida.

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La historia sigue a Ludmila, quien, como una equilibrista, se mueve sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. A partir de ese recorrido aparecen personajes como una boxeadora que enfrenta las pasiones sobre el ring, una socióloga decidida a transformar el presente y una mujer que pide limosna mientras imagina otros mundos posibles. Cada uno aporta una mirada diferente sobre la pregunta que atraviesa toda la obra: cuánto de lo que una persona es permanece oculto.

Con una duración de 60 minutos, Actuar para nadie propone una experiencia teatral que combina momentos de humor con escenas de gran carga expresiva, utilizando el juego como herramienta para explorar la construcción de la identidad y las múltiples formas de habitarla.

Las reservas pueden realizarse al teléfono 343 4285365. La función se desarrollará con entrada a la gorra, una modalidad que busca facilitar el acceso del público y acompañar el trabajo de los artistas independientes.

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Actuar para nadie Sábado La salita de Perón Teatro Obra
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