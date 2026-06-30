Entre Calles y Quebradas llega este sábado a Casa Grande

El trío integrado por Eve Miranda, Roma Acosta y Agustina Monzón presentará una propuesta que combina canto de raíz folklórica, electrónica y recursos electroacústicos

Entre Calles y Quebradas llegará este sábado 4 de julio a Casa Grande con un espectáculo que propone un diálogo entre la música de raíz folklórica argentina y las búsquedas sonoras contemporáneas. La presentación comenzará a las 21 en la sala ubicada en Andrés Pazos 35. Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos.

El proyecto está integrado por Eve Miranda, Roma Acosta y Agustina Monzón. Su propuesta parte de la inspiración en Entre valles y quebradas (1957), la obra creada por Leda Valladares y María Elena Walsh, para desarrollar un lenguaje propio que incorpora sintetizadores, piano y recursos electroacústicos al canto de raíz folklórica.

A través de composiciones originales, el trío explora nuevas formas de abordar la música popular argentina desde una mirada actual. La propuesta combina texturas acústicas y digitales en un recorrido que transita entre la canción, la improvisación y la experimentación sonora.

El espectáculo invita al público a vivir una experiencia inmersiva en la que la memoria, el territorio y la innovación se encuentran en un mismo escenario. Con esa búsqueda, Entre Calles y Quebradas plantea una reinterpretación del folklore desde una perspectiva contemporánea, manteniendo el vínculo con sus raíces y ampliando sus posibilidades expresivas.