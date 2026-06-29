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Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Luego de ser borrado de River, el extremo derecho retorna a Independiente, donde supo ser campeón de la Sudamericana 2017.

29 de junio 2026 · 21:58hs
El correntino firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2027.

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Independiente oficializó el regreso de Maximiliano Meza como nuevo refuerzo de cara a la segunda mitad del año y firmó contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027. El jugador tuvo su primera práctica bajo el mando de Gustavo Quinteros en el predio de Villa Dominico y, posteriormente, se trasladó hacia la sede social para poner el gancho oficial.

Meza se desempeñó en el Rojo entre 2016 y 2018, en los cuales convirtió 11 goles y brindó 14 asistencias en 83 partidos jugados.

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El correntino se consolidó en Independiente como pieza fundamental de la coronación en la Sudamericana 2017 obtenida ante Flamengo, donde convirtió el 2-1 en la ida de la final disputada en el Libertadores de América; en la vuelta fue 1-1, consagrándose campeón del título en el Maracaná.

Además, consiguió la Suruga Bank 2018 y, gracias a él y al alto nivel desplegado en el club de Avellaneda, obtuvo la convocatoria al Mundial disputado en Rusia.

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, fue vendido al Rayados de Monterrey (México) por la suma de 16 millones de dólares, de los cuales 14 le dejaron a Independiente.

El paso de Maximiliano Meza por River

El delantero fue uno de los 11 apartados por River Plate en el inicio de la pretemporada en el marco de una nueva reestructuración confirmada por el presidente del club, Stefano Di Carlo.

Días atrás se lo vio, mediante una foto en redes sociales de Maximiliano Salas, realizando trabajos de menor intensidad, acompañado de los otros 10 jugadores, en el predio Cantilo ubicado en las inmediaciones del Más Monumental hasta encontrar un club que le permita rescindir contrato.

A River llegó a mediados de 2024, cuando el club se mantenía al mando de Marcelo Gallardo, a cambio de 2 millones de dólares provenientes del Monterrey; donde logró convertir 8 goles y dar 4 asistencias en 48 partidos, aunque se perdió 50 encuentros debido a complicaciones en su estado físico provocadas por distintas lesiones.

Independiente Maximiliano Meza River Fútbol
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