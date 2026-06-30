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Litoral Stand Up Comedy presenta su renovado repertorio 2026 en la Casa de la Cultura

Con nuevos monólogos y una propuesta a la gorra, el grupo Litoral Stand Up Comedy se presentará este sábado 4 de julio en la Casa de la Cultura

30 de junio 2026 · 13:41hs
Litoral Stand Up Comedy presenta su renovado repertorio 2026 en la Casa de la Cultura

Litoral Stand Up Comedy presenta su renovado repertorio 2026 en la Casa de la Cultura

El grupo humorístico Litoral Stand Up Comedy anunció el estreno de su nuevo espectáculo de monólogos, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio a las 21 horas. La función, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, promete una duración de 1 hora y 21 minutos de risas ininterrumpidas con material "100% fresco y recién sacado del horno".

Litoral Stand Up Comedy presenta su renovado repertorio 2026 en la Casa de la Cultura

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El elenco para esta presentación está conformado por los comediantes Belisario Ruiz, Mateo Izza, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y Nacho Koornstra, quienes desplegarán su flamante material orientado tanto a jóvenes como a adultos. Fieles a su estilo irreverente, los integrantes del grupo lanzaron un particular descargo sobre el estreno: "nuevos no significan buenos", bromearon en su convocatoria.

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Servicio de cantina

El evento contará con el servicio de cantina de Riera Cervecería, donde los asistentes podrán disfrutar de variedades de cerveza y pizza. n punto destacado de la propuesta es que el show se realizará bajo la modalidad "a la gorra", facilitando el acceso a todo el público interesado.

Debido a que se espera una gran afluencia de espectadores, la organización solicita realizar reservas previas comunicándose al teléfono 343 4711428. El grupo cerró su invitación extendiendo el llamado a toda la comunidad para compartir esta velada de humor local

Stand Up Casa de la Cultura Show repertorio
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