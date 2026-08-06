Abren la inscripción para el Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

La convocatoria está destinada tanto a quienes ya integran el Registro y necesitan actualizar sus datos como a nuevas artesanas y artesanos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para la actualización e incorporación de artesanas y artesanos al Registro Provincial de la actividad. La inscripción se realiza de manera online, es gratuita y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.

La propuesta está dirigida tanto a quienes ya forman parte del Registro Provincial y necesitan actualizar sus datos, como a aquellas personas que desarrollan la actividad artesanal en la provincia y desean incorporarse por primera vez. El formulario de inscripción se encuentra disponible a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

El Registro Provincial de Artesanas y Artesanos fue creado en el marco de la Ley Provincial de Artesanías y constituye una herramienta destinada al reconocimiento, la protección, la difusión, la promoción y la comercialización de la producción artesanal entrerriana.

Desde el organismo explicaron que la actualización permitirá contar con información vigente sobre las y los artesanos de los distintos departamentos de Entre Ríos, incluyendo sus oficios, técnicas, materiales y producciones. Estos datos resultan fundamentales para el diseño de políticas públicas específicas y para generar nuevas oportunidades de participación en ferias, exposiciones, convocatorias y otras acciones de promoción.

Además, la convocatoria busca ampliar el Registro con la incorporación de nuevos artesanos y artesanas, fortaleciendo una herramienta de alcance provincial que refleje la diversidad de saberes, técnicas y expresiones que integran el patrimonio cultural entrerriano.

La inscripción contempla dos modalidades. La primera corresponde a la actualización de datos, destinada a quienes ya integran el Registro y necesitan modificar información personal, datos de contacto, localidad, rubro, técnicas, materiales, imágenes de sus producciones o antecedentes. La segunda es la nueva inscripción, orientada a artesanas y artesanos de Entre Ríos que aún no forman parte del Registro y desean iniciar el proceso de incorporación.

El Registro Provincial se implementa a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías "Carlos Asiain". Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected].