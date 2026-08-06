Uno Entre Rios | Escenario | Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

Abren la inscripción para el Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

La convocatoria está destinada tanto a quienes ya integran el Registro y necesitan actualizar sus datos como a nuevas artesanas y artesanos

6 de agosto 2026 · 15:05hs
Abren la inscripción para el Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para la actualización e incorporación de artesanas y artesanos al Registro Provincial de la actividad. La inscripción se realiza de manera online, es gratuita y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.

El Registro Provincial de Artesanas y Artesanos abre una nueva etapa de actualización e inscripción

La propuesta está dirigida tanto a quienes ya forman parte del Registro Provincial y necesitan actualizar sus datos, como a aquellas personas que desarrollan la actividad artesanal en la provincia y desean incorporarse por primera vez. El formulario de inscripción se encuentra disponible a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

el universo de zambayonny llega a parana con historias y canciones

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

cabra da peste vuelve a presentarse en santa fe

Cabra Da Peste vuelve a presentarse en Santa Fe

El Registro Provincial de Artesanas y Artesanos fue creado en el marco de la Ley Provincial de Artesanías y constituye una herramienta destinada al reconocimiento, la protección, la difusión, la promoción y la comercialización de la producción artesanal entrerriana.

Desde el organismo explicaron que la actualización permitirá contar con información vigente sobre las y los artesanos de los distintos departamentos de Entre Ríos, incluyendo sus oficios, técnicas, materiales y producciones. Estos datos resultan fundamentales para el diseño de políticas públicas específicas y para generar nuevas oportunidades de participación en ferias, exposiciones, convocatorias y otras acciones de promoción.

Además, la convocatoria busca ampliar el Registro con la incorporación de nuevos artesanos y artesanas, fortaleciendo una herramienta de alcance provincial que refleje la diversidad de saberes, técnicas y expresiones que integran el patrimonio cultural entrerriano.

La inscripción contempla dos modalidades. La primera corresponde a la actualización de datos, destinada a quienes ya integran el Registro y necesitan modificar información personal, datos de contacto, localidad, rubro, técnicas, materiales, imágenes de sus producciones o antecedentes. La segunda es la nueva inscripción, orientada a artesanas y artesanos de Entre Ríos que aún no forman parte del Registro y desean iniciar el proceso de incorporación.

El Registro Provincial se implementa a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías "Carlos Asiain". Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected].

LEER MÁS: El Indio Solari será homenajeado en Paraná con música en vivo y actividades abiertas

Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos inscripción Entre Ríos patrimonio cultural
Noticias relacionadas
nonpalidece celebra 30 anos de historia y regresa a tribus club de arte

Nonpalidece celebra 30 años de historia y regresa a Tribus Club de Arte

Rap y escritura: la propuesta cultural en Puerto Viejo

Rap y escritura: la propuesta cultural en Puerto Viejo

filosofia de entre casa: un nuevo ciclo invita a pensar la vida cotidiana desde la filosofia

"Filosofía de Entre Casa": un nuevo ciclo invita a pensar la vida cotidiana desde la filosofía

el circulo medico celebrara el mes de las infancias con una muestra de arte y premiacion

El Círculo Médico celebrará el Mes de las Infancias con una muestra de arte y premiación

Ver comentarios

Lo último

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Ultimo Momento
Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Policiales
Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

Ovación
Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

El Campeonato Argentino llega a Concordia

El Campeonato Argentino llega a Concordia

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

La provincia
Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

La APS renovará sus autoridades con lista única

La APS renovará sus autoridades con lista única

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Dejanos tu comentario