El arzobispo Jorge García Cuerva describió un país atravesado por dificultades económicas y políticas, pero destacó la fortaleza de la sociedad.

García Cuerva advirtió sobre la crisis y la división social que encontrará León XIV en Argentina.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió a la situación del país en la antesala de la visita del papa León XIV y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. Tras una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, sostuvo que el pontífice encontrará una sociedad atravesada por dificultades económicas, pobreza y divisiones políticas.

Consultado sobre el escenario que recibirá el Papa, García Cuerva señaló que la polarización política y social tiene impacto en la vida cotidiana.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa. Y agregó: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

El arzobispo también hizo referencia a la situación económica y social de amplios sectores. “Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, manifestó.

“La Argentina sigue en esa situación”

García Cuerva planteó que las dificultades del país se prolongan desde hace años y recordó una conversación que mantenía con su abuelo.

“Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

Sin embargo, el arzobispo también destacó la capacidad de la sociedad para afrontar las dificultades y continuar con sus proyectos.

“Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, sostuvo.

Una visita con desafíos para la Iglesia

En relación con la visita de León XIV, García Cuerva consideró que tendrá principalmente un carácter pastoral y que dejará nuevos desafíos para la Iglesia argentina.

“Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, afirmó, en referencia al compromiso que deberán asumir los fieles una vez concluida la visita del pontífice.