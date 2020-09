Abel Pintos, a poco de convertirse en padre: "Soñé que jugaba a las escondidas con Agustín"

Falta muy poquito para que Abel Pintos (36) se convierta en papá de Agustín. Y lo que para cualquiera podría ser un simple sueño, para él fue un presagio que supo moldear y convertirlo en canción.

Así nació Piedra libre, el tema que acaba de editar. Y durante una entrevista con La Nación, el popular cantante bahiense reveló cómo surgió aquella canción que ya es un símbolo.

Una noche soñé que jugaba a las escondidas con Agustín. Lo buscaba en los rincones de la casa, pero no lo veía. Sólo lo escuchaba correr, cambiando de lugar. Siempre sabía donde estaba, aunque no lo veía. Desperté con esa sensación y escribí parte de la canción”, explicó.

Abel Pintos - Piedra Libre (Official Video)

Dueño de un bajísimo perfil, hace un tiempo Abel dejó ver parte de su intimidad. Blanqueó su romance con la empresaria Mora Calabrese, con quien está en pareja desde hace seis años, y poco después anunciaron el embarazo.

Será el segundo hijo para ella, que tiene una nena de un matrimonio anterior y el primero para él. La paternidad lo tiene emocionado y sensible. Y la presencia de la pandemia cambió su modo de trabajar, como le ocurre a todos los artistas.

Ahora produzco más, cuando salga de gira será menos. Frente a la paternidad y a la formación de una familia con la que hoy convivo a diario, que es un símbolo muy importante para mí y la necesito cerca, la logística futura será con giras que armaré de una manera muy distinta”, añadió.

“Pero voy a estar de gira. Ellas me aceptan así y me acompañan completamente en ese sentimiento”, agregó. “Incluso Mora ha estado conmigo de gira y ha visto lo mucho que disfruto de eso. Es la primera en decirme que mientras me dé el cuerpo lo siga haciendo”, cerró.