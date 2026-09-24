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Indec: la pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%

El Indec informó que la pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%. Alcanza a más de 15 millones de personas en el país.

24 de septiembre 2026 · 17:13hs
El Indec informó que la pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32

El Indec informó que la pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%. 

La pobreza en Argentina registró una suba y se ubicó en 32,3% en el primer semestre de 2026. Así se desprende del informe que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Respecto al segundo semestre del último año, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales (p.p.). Si se mira el mismo semestre de 2025, el incremento llegó a 0,7 p.p.

LEER MÁS: Indec: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre

Datos del Indec

Se sumaron 1.200.000 personas por debajo de la línea de pobreza. En el período enero-junio alcanzó a 9.700.000 personas en los 31 aglomerados urbanos donde el Indec realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Tomando como proyección a todo el territorio nacional, el indicador final se ubica por encima de los 15 millones de personas.

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Respecto a la indigencia, subió 1,2 p.p. hasta el 7,5% y englobó a 2.200.000 personas. La diferencia con la pobreza radica en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT).

Desde que asumió la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre de 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas. A partir de ahí, la pobreza comenzó un proceso de reducción: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero de 2025 y 28,2% en el segundo.

Sin embargo, este último dato rompió con la tendencia y la revirtió, en parte por el aumento de la CBT en torno a los salarios, que fue superior.

Desglosado por grupos etarios, el mayor porcentaje se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%). Le siguió el rango de 15 a 29 años (36,9%), 30 a 64 años (28,8%) y en último lugar el grupo de 65 años o más (14,8%).

En cuanto a las regiones, alcanzó al 41,5% en el Noreste, 36,7% en Cuyo, 32,1% en el Gran Buenos Aires, 31,5% en el Noroeste, 30,3% en la Pampeana y 28,4% en la Patagonia.

Indec pobreza año
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