Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

La secretaria general de la Presidencia recibió a Marcelo Colombo, quien horas atrás se refirió a la crítica situación financiera de las familias.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mantuvo un encuentro este lunes con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, para continuar con los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina.

En su despacho de Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia dialogó durante una hora con el arzobispo de Mendoza, quien asistió junto al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro. La funcionaria estuvo acompañada por el jefe del área de Comunicación y Medios de Presidencia, Fabián Fernández.

La reunión se centró exclusivamente en la organización de la llegada del Papa prevista para el 8 de noviembre. El Sumo Pontífice visitará el país durante tres días, con destinos confirmados: la Ciudad de Buenos Aires, Luján (Provincia de Buenos Aires) y Córdoba.

En diálogo con C5N, Colombo informó que el encuentro tuvo por fin "concretar los aspectos técnicos de la visita" de León XIV y que será tarea de los enviados del Vaticano definir los detalles finales del cronograma. "La comisión de trabajo se lleva todos los apuntes", explicó.

El titular del Episcopado señaló que a la hora de pensar los pormenores de la visita, buscan que se pueda asegurar "que la mayor cantidad que quiera salir al encuentro del Papa pueda hacerlo". Y aseguró que las jurisdicciones que intervienen en la organización "están poniendo lo mejor de sí mismas" para que todo salga de la mejor manera.

Durante la reunión con Karina Milei, dialogaron sobre el itinerario. En ese aspecto, detalló que está previsto varios encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

En ese marco, planteó que en CABA habrá actividades en la tarde del domingo, el lunes y el martes a la noche. El Palacio Libertad y el Palacio San Martín serían dos de los lugares elegidos para mantener un encuentro institucional. Asimismo, dio a conocer que la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) podría albergar el Encuentro por el Trabajo.

En cuanto a la misa principal del itinerario, Colombo informó que tendría lugar en el Monumento a los Españoles, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, dado que se trata de un espacio abierto que podría albergar a una gran cantidad de feligreses.

"Se evaluaron distintos lugares. Hubo en algún momento ofrecimientos muy significativos para que (las actividades) tuvieran lugar en estadios, pero siempre la cantidad de gente era muy pequeña respecto del deseo de que sean muchos los que puedan encontrarse con el Santo Padre que viene a la Argentina", dijo.

Según detalló el titular del Episcopado, el jefe del Estado Vaticano arribará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Su programa oficial prevé encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre.

Por otro lado, fue consultado sobre si en la reunión se abordó el tema de los endeudados y morosos. Colombo aclaró que no, ya que el encuentro estuvo enfocado en la visita del Papa a la Argentina, aunque reconoció: "Hemos destacado en estos días ese tema, fundamentalmente la preocupación por todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, y nuestro deseo de que eso pudiera afrontarse de una manera distinta".

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, aunque el itinerario definitivo será establecido a partir de las próximas reuniones y evaluaciones realizadas por la delegación del Vaticano.

El recorrido del Sumo Pontífice en la región comenzará días antes en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego de su paso por la Argentina, el Papa completará su itinerario en Perú a partir del 11 de noviembre con actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La crítica de la Iglesia por las deudas en las familias

El encuentro entre Karina Milei y Colombo se dio apenas horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina manifestara su preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares y reclamara que las autoridades nacionales adopten medidas para evitar que más personas queden atrapadas en situaciones difíciles de afrontar.

El religioso consideró necesario establecer criterios sobre el acceso al crédito y advirtió que muchas familias recurren a préstamos y billeteras electrónicas para cubrir gastos esenciales.

Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad.

Colombo comparó este escenario con la preocupación que la Iglesia había expresado anteriormente por la ludopatía online. “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, explicó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Para el titular de la CEA, el problema no debería quedar únicamente en manos de quienes tienen dificultades para pagar. “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo.

El sacerdote también señaló que no todas las formas de endeudamiento tienen las mismas características. Algunas, explicó, pueden generar consecuencias especialmente graves desde el momento en que se adquieren, mientras que otras se acumulan de manera progresiva. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, afirmó.