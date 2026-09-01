Uno Entre Rios | El País | Karina Milei

Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

La secretaria general de la Presidencia recibió a Marcelo Colombo, quien horas atrás se refirió a la crítica situación financiera de las familias.

1 de septiembre 2026 · 07:46hs
Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mantuvo un encuentro este lunes con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, para continuar con los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina.

En su despacho de Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia dialogó durante una hora con el arzobispo de Mendoza, quien asistió junto al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro. La funcionaria estuvo acompañada por el jefe del área de Comunicación y Medios de Presidencia, Fabián Fernández.

Se conmemorá el primer sábado de septiembre como herramienta para visibilizar el aporte histórico y actual de las mujeres a la industria cervecera

El Día de la Mujer Cervecera se celebra por primera vez en Argentina

El empresario marplatense Martín Cabrales recibió la Mención de Honor del Senado de la Nación “Presidente Julio Argentino Roca”, una distinción destinada a emprendedores de sobresaliente trayectoria.

Martín Cabrales recibió la Mención de Honor del Senado de la Nación

La reunión se centró exclusivamente en la organización de la llegada del Papa prevista para el 8 de noviembre. El Sumo Pontífice visitará el país durante tres días, con destinos confirmados: la Ciudad de Buenos Aires, Luján (Provincia de Buenos Aires) y Córdoba.

En diálogo con C5N, Colombo informó que el encuentro tuvo por fin "concretar los aspectos técnicos de la visita" de León XIV y que será tarea de los enviados del Vaticano definir los detalles finales del cronograma. "La comisión de trabajo se lleva todos los apuntes", explicó.

LEER MÁS: Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre

El titular del Episcopado señaló que a la hora de pensar los pormenores de la visita, buscan que se pueda asegurar "que la mayor cantidad que quiera salir al encuentro del Papa pueda hacerlo". Y aseguró que las jurisdicciones que intervienen en la organización "están poniendo lo mejor de sí mismas" para que todo salga de la mejor manera.

Durante la reunión con Karina Milei, dialogaron sobre el itinerario. En ese aspecto, detalló que está previsto varios encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

En ese marco, planteó que en CABA habrá actividades en la tarde del domingo, el lunes y el martes a la noche. El Palacio Libertad y el Palacio San Martín serían dos de los lugares elegidos para mantener un encuentro institucional. Asimismo, dio a conocer que la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) podría albergar el Encuentro por el Trabajo.

En cuanto a la misa principal del itinerario, Colombo informó que tendría lugar en el Monumento a los Españoles, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, dado que se trata de un espacio abierto que podría albergar a una gran cantidad de feligreses.

"Se evaluaron distintos lugares. Hubo en algún momento ofrecimientos muy significativos para que (las actividades) tuvieran lugar en estadios, pero siempre la cantidad de gente era muy pequeña respecto del deseo de que sean muchos los que puedan encontrarse con el Santo Padre que viene a la Argentina", dijo.

Según detalló el titular del Episcopado, el jefe del Estado Vaticano arribará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Su programa oficial prevé encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre.

Una delegación del Vaticano llega a Argentina para preparar la visita del papa León XIV en noviembre.

LEER MÁS: Una Toyota Hilux será el Papamóvil que usará León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre

Por otro lado, fue consultado sobre si en la reunión se abordó el tema de los endeudados y morosos. Colombo aclaró que no, ya que el encuentro estuvo enfocado en la visita del Papa a la Argentina, aunque reconoció: "Hemos destacado en estos días ese tema, fundamentalmente la preocupación por todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, y nuestro deseo de que eso pudiera afrontarse de una manera distinta".

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, aunque el itinerario definitivo será establecido a partir de las próximas reuniones y evaluaciones realizadas por la delegación del Vaticano.

El recorrido del Sumo Pontífice en la región comenzará días antes en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego de su paso por la Argentina, el Papa completará su itinerario en Perú a partir del 11 de noviembre con actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La crítica de la Iglesia por las deudas en las familias

El encuentro entre Karina Milei y Colombo se dio apenas horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina manifestara su preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares y reclamara que las autoridades nacionales adopten medidas para evitar que más personas queden atrapadas en situaciones difíciles de afrontar.

El religioso consideró necesario establecer criterios sobre el acceso al crédito y advirtió que muchas familias recurren a préstamos y billeteras electrónicas para cubrir gastos esenciales.

Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad.

Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad.

Colombo comparó este escenario con la preocupación que la Iglesia había expresado anteriormente por la ludopatía online. “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, explicó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Para el titular de la CEA, el problema no debería quedar únicamente en manos de quienes tienen dificultades para pagar. “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo.

El sacerdote también señaló que no todas las formas de endeudamiento tienen las mismas características. Algunas, explicó, pueden generar consecuencias especialmente graves desde el momento en que se adquieren, mientras que otras se acumulan de manera progresiva. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, afirmó.

Karina Milei Iglesia Papa León XIV
Noticias relacionadas
Los senadores pasarán a cobrar más de $13 millones a fin de año. 

Los senadores pasarán a cobrar más de $13 millones a fin de año

El dólar oficial cerró el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos para la venta.

Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?

feriados: el calendario 2027 habilita unas ineditas vacaciones de 9 dias

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

La medida del SENASA abarca a Entre Ríos y Buenos Aires. Y extiende su vigencia hasta el 30 de junio de 2028 para continuar las acciones en terreno.

Senasa amplió el área de emergencia fitosanitaria por el picudo rojo de las palmeras

Ver comentarios

Lo último

Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto

Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto

El Día de la Mujer Cervecera se celebra por primera vez en Argentina

El Día de la Mujer Cervecera se celebra por primera vez en Argentina

Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

Ultimo Momento
Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto

Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto

El Día de la Mujer Cervecera se celebra por primera vez en Argentina

El Día de la Mujer Cervecera se celebra por primera vez en Argentina

Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

Karina Milei y la Iglesia avanzan en los preparativos para la visita de León XIV

El horóscopo para este martes 1 de septiembre de 2026

El horóscopo para este martes 1 de septiembre de 2026

Las temperaturas cambiantes y las lluvias afectan los ciclos de floración de las plantas

Las temperaturas cambiantes y las lluvias afectan los ciclos de floración de las plantas

Policiales
Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto

Tragedia vial en la Ruta 12: una persona falleció tras un fuerte impacto

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Concordia: recuperaron televisor de 100 pulgadas que no había sido pagado

Concordia: recuperaron televisor de 100 pulgadas que no había sido pagado

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Ovación
El sentido video que Mario Alberto Kempes le dedicó a Lionel Messi

El sentido video que Mario Alberto Kempes le dedicó a Lionel Messi

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Tigre y Barracas Central empataron en el cierre de la fecha

Tigre y Barracas Central empataron en el cierre de la fecha

Defensa le cortó el invicto al Platense de Palermo

Defensa le cortó el invicto al Platense de Palermo

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

La provincia
Las temperaturas cambiantes y las lluvias afectan los ciclos de floración de las plantas

Las temperaturas cambiantes y las lluvias afectan los ciclos de floración de las plantas

Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año

Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año

Paraná: la estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel

Paraná: la estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel

Paraná: la Línea C cambia sus recorridos desde este martes para mejorar la frecuencia y ampliar la cobertura

Paraná: la Línea C cambia sus recorridos desde este martes para mejorar la frecuencia y ampliar la cobertura

La Provincia realizó el segundo Encuentro de la Red de Problemáticas de Consumo

La Provincia realizó el segundo Encuentro de la Red de Problemáticas de Consumo

Dejanos tu comentario