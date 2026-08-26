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Visita del papa León XIV a la Argentina: se definen actividades y la seguridad del Santo Padre

En Roma recibirá el jueves a la conducción del Episcopado argentino, mientras arribará al país una delegación del Vaticano para precisar detalles para noviembre

26 de agosto 2026 · 11:40hs
Visita del papa León XIV a la Argentina: se definen actividades y la seguridad del Santo Padre

Con fecha confirmada para su visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el Papa León XIV recibirá este jueves en Roma al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.

El encuentro girará en torno al futuro desembarco de León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. En este sentido, la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno trabajan en los operativos para su estadía. Al respecto, no se prevé que Colombo y Pizarro se reúnan con una agenda cerrada, ya que algunas de las alternativas a presentárseles fueron modificadas. En paralelo, este domingo 30 arribará al país una delegación de la Santa Sede que estará hasta el jueves a fin de poder avanzar en detalles de la organización.

Es que, a mediados de septiembre, debería quedar el itinerario definitivo del Papa en Argentina y darse por concluida la inspección de los representantes del Vaticano en los terrenos de la visita a fin de poder determinar si es viable cada uno de los escenarios.

Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad.

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El Gobierno inició la organización de la visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

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Delegación del Vaticano en Argentina

El coordinador de los Viajes Apostólicos, Monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, es una de las figuras centrales en los preparativos de cada viaje del Pontífice y, por eso, será quien encabece la delegación papal en Buenos Aires con un objetivo concreto: inspeccionar cada propuesta en el terreno que se prepara para recibir al papa en Argentina.

En tal caso, junto al resto de la delegación, será quien analizará las condiciones para poder sumar y cerrar el programa de manera definitiva. Se prevé también el arribo del jefe de seguridad del Vaticano junto a un grupo de especialistas a fin de evaluar los requisitos que se deberán cumplir en los escenarios y los recorridos previstos. Como parte de las tareas que realizarán, la delegación del Vaticano pondrá especial atención a los lugares propuestos, a los accesos a los lugares de visita del papa, a sus movimientos y recorridos, y a las condiciones necesarias para que sus celebraciones sean seguras, ya que se espera que sean masivas. Además, conjuntamente con las fuerzas de seguridad del país, empezarán a trabajar sobre los protocolos del Vaticano, ya que la seguridad es primordial, pero debe garantizarse también el contacto con los fieles, publica Noticias Argentinas.

Al momento, el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba son los tres grandes escenarios donde se prevé que vaya a presentarse el papa. Por eso, la delegación vaticana deberá recorrer y evaluar a la par tales alternativas para que luego, desde Roma, den el visto bueno definitivo.

Por eso, también las autoridades de la Iglesia en Córdoba y Luján ya hicieron contacto con funcionarios nacionales y locales para afinar detalles que aprobarán de forma definitiva desde el Vaticano con los informes que eleve la delegación papal.

En ese camino, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió que Mara Gorini, una de sus personas de mayor confianza y nexo entre la Casa Rosada con la Iglesia y las autoridades encargadas de organizar las actividades en cada lugar, lleve a cabo la coordinación de la organización de cada uno de los eventos públicos de los que León XIV será protagonista en Argentina.

Mientras que la Iglesia es la encargada del contenido pastoral de la visita y de las celebraciones, el Gobierno de Javier Milei asume la responsabilidad en cuanto a la infraestructura, la logística y la seguridad.

Para dicha tarea, el Gobierno nacional mantuvo una reunión la semana pasada en la cual participaron el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; además de funcionarios de las distintas áreas involucradas en la organización.

Y, por el lado de la Iglesia, estuvo el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, y representantes de la Iglesia, como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; el sacerdote Matías Taricco; y Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal, mientras que la Ciudad de Buenos Aires estuvo representada por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.

El encuentro del jueves con León XIV en Roma

El papa León XIV ya le dio la bienvenida la semana pasada al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, ya que Luján va a ser uno de los epicentros de la visita del Santo Padre.

En tanto, Colombo y Pizarro visitarán a León XIV en calidad de presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal para tratar temas de índole institucional y para contarle el avance de los preparativos de su visita.

Papa León XIV Argentina Actividades
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