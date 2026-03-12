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Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Luego de un intercambio en redes sociales, la vicepresidenta Victoria Villarruel radicó la denuncia penal contra el exministro de Defensa.

12 de marzo 2026 · 14:39hs
Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministro de Defensa, Luis Petri, en los tribunales de Comodoro Py. El expediente (CFP 985/2026) incluye los cargos de "calumnias e injurias"; “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”.

El expediente (CFP 985/2026) incluye los cargos de "calumnias e injurias"; “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”, luego de que el legislador calificara públicamente a Villarruel de "golpista" por no respaldar ciertas medidas del Gobierno Nacional.

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Intercambio en redes sociales

Además de iniciarle dicha denuncia, la vicepresidenta lo señaló de una persona "irresponsable" y recordó un presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y de los bajos salariois que mantuvo para los miembros de las fuerzas que dependían exclusivamente de su desempeño como ministro.

“Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”, había manifestado días atrás Villarruel.

LEER MÁS: Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa

Posteriormente, volvió a ir contra el diputado libertario y banalizó su rol dentro del Gobierno Nacional: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei”, añadió.

Actualmente, la denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, el mismo que abrió la causa contra el ex lider venezolano Nicolás Maduro.

Victoria Villarruel Luis Petri Denuncia La Libertad Avanza Redes sociales
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