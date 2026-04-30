Javier Milei muestra su alineamiento con Estados Unidos a bordo del portaviones nuclear USS Nimitz

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional

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El presidente Javier Milei encabezó una visita histórica al portaaviones estadounidense USS Nimitz en el marco de los ejercicios navales conjuntos Passex 2026 , desarrollados en aguas del Mar Argentino. El mandatario arribó a la unidad nuclear cerca del mediodía tras partir desde Aeroparque en una aeronave de transporte militar, en lo que representa un nuevo gesto de alineamiento geopolítico estratégico con los Estados Unidos .

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el canciller Pablo Quirno y el embajador de EE.UU., Peter Lamelas , el jefe de Estado presenció el cierre de las maniobras militares en el Atlántico Sur. El traslado hacia la cubierta del buque se realizó en un avión Grumman C-2 Greyhound estadounidense, coincidiendo con una exhibición aérea de cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk .

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Por la visita de Javier Milei al portaaviones de Estados Unidos pic.twitter.com/Tksemd4aNb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 30, 2026

Detalles de las maniobras y cooperación militar

El operativo combinado, que históricamente se conoce como ejercicios "Gringo - Gaucho", tuvo como objetivo elevar los estándares profesionales de la Armada Argentina mediante el intercambio de doctrinas y procedimientos con la flota norteamericana. El despliegue incluyó unidades de la Flota de Mar argentina, como los destructores ARA “La Argentina” y ARA “Sarandí”, que realizaron maniobras de defensa antiaérea, evoluciones tácticas y ejercicios de visita y captura junto al destructor estadounidense USS “Gridley”.

La participación argentina no se limitó al despliegue de buques; tres oficiales de la Armada —los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, y el suboficial primero Jorge Ortiz— integraron el Estado Mayor multinacional a bordo del Nimitz para la planificación táctica de las operaciones.

Javier Milei portaviones Estados Unidos 3

Las controversias

Esta actividad se enmarca en una política exterior que prioriza la cooperación en materia de defensa con Washington. Entre las implicancias más profundas de este vínculo se encuentra el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, con un presupuesto de entre 400 y 500 millones de dólares, financiado parcialmente por EE.UU. para facilitar el acceso a la Antártida.

No obstante, la realización del Passex 2026 no estuvo exenta de polémica. El ejercicio fue habilitado mediante el Decreto 264/2026, una decisión del Ejecutivo que generó críticas debido a que este tipo de autorizaciones suelen requerir el aval del Congreso Nacional. A pesar de los cuestionamientos, desde la Casa Rosada se reafirmó la voluntad de sostener estos gestos de cercanía con la potencia del norte, siendo esta la segunda visita de un portaaviones nuclear estadounidense a aguas argentinas en los últimos dos años.