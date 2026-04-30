Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei muestra su alineamiento con Estados Unidos a bordo del portaviones nuclear USS Nimitz

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional

30 de abril 2026 · 13:48hs
Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 
Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 
Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 
Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 
Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

Las maniobras navales Passex 2026 con Estados Unidos no fueron aprobadas por el Congreso como dispone la Constitución Nacional 

El presidente Javier Milei encabezó una visita histórica al portaaviones estadounidense USS Nimitz en el marco de los ejercicios navales conjuntos Passex 2026, desarrollados en aguas del Mar Argentino. El mandatario arribó a la unidad nuclear cerca del mediodía tras partir desde Aeroparque en una aeronave de transporte militar, en lo que representa un nuevo gesto de alineamiento geopolítico estratégico con los Estados Unidos.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador de EE.UU., Peter Lamelas, el jefe de Estado presenció el cierre de las maniobras militares en el Atlántico Sur. El traslado hacia la cubierta del buque se realizó en un avión Grumman C-2 Greyhound estadounidense, coincidiendo con una exhibición aérea de cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Javier Milei estalló en el Congreso: Los corruptos son ustedes y apuntó contra periodistas.

Javier Milei estalló en el Congreso: "Los corruptos son ustedes" y apuntó contra periodistas

El jefe de gabinete de ministros presenta el informe sobre la marcha de la gestión en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial. 

Adorni apuntó al kirchnerismo y a empresarios "golpistas" que frenan la "reconstrucción"

Embed

Detalles de las maniobras y cooperación militar

El operativo combinado, que históricamente se conoce como ejercicios "Gringo - Gaucho", tuvo como objetivo elevar los estándares profesionales de la Armada Argentina mediante el intercambio de doctrinas y procedimientos con la flota norteamericana. El despliegue incluyó unidades de la Flota de Mar argentina, como los destructores ARA “La Argentina” y ARA “Sarandí”, que realizaron maniobras de defensa antiaérea, evoluciones tácticas y ejercicios de visita y captura junto al destructor estadounidense USS “Gridley”.

La participación argentina no se limitó al despliegue de buques; tres oficiales de la Armada —los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, y el suboficial primero Jorge Ortiz— integraron el Estado Mayor multinacional a bordo del Nimitz para la planificación táctica de las operaciones.

Javier Milei portaviones Estados Unidos 3

Las controversias

Esta actividad se enmarca en una política exterior que prioriza la cooperación en materia de defensa con Washington. Entre las implicancias más profundas de este vínculo se encuentra el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, con un presupuesto de entre 400 y 500 millones de dólares, financiado parcialmente por EE.UU. para facilitar el acceso a la Antártida.

No obstante, la realización del Passex 2026 no estuvo exenta de polémica. El ejercicio fue habilitado mediante el Decreto 264/2026, una decisión del Ejecutivo que generó críticas debido a que este tipo de autorizaciones suelen requerir el aval del Congreso Nacional. A pesar de los cuestionamientos, desde la Casa Rosada se reafirmó la voluntad de sostener estos gestos de cercanía con la potencia del norte, siendo esta la segunda visita de un portaaviones nuclear estadounidense a aguas argentinas en los últimos dos años.

Javier Milei Estados Unidos Armada
Noticias relacionadas
La industria explica el 97% de las bajas laborales mensuales en el sector formal. El dato pertenece al Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA)

Industrias y pymes perdieron 80.000 empleos desde 2023

El Gobierno afronta semana compleja, centrada en el primer informe de Manuel Adorni en Diputados con fuerte apoyo y presencia de Javier Milei

Manuel Adorni va al Congreso con respaldo de Milei

Encuesta: el 67% de la población cree que se rompió el pacto anticasta

Encuesta: el 67% de la población cree que se rompió el pacto "anticasta"

 En medio de su visita a Israel, Javier Milei anunció el proyecto que enviará al Congreso.

Milei enviará al Congreso la Reforma electoral, con eliminación de PASO y Ficha Limpia

Ver comentarios

Lo último

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

Ultimo Momento
Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: Es un sueño de chico

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: "Es un sueño de chico"

Policiales
Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Tragedia en el Parque Industrial de Paraná: murió un trabajador tras un accidente laboral

Ovación
Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Preocupación por alerta de tormentas para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: Es un sueño de chico

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: "Es un sueño de chico"

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: Tiene un sueño que cumplirle al padre

La revelación de la familia de Dybala que ilusiona a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

La provincia
Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

Ferias gastronómicas y paseos, ejes del fin de semana largo en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

Paraná: buscan a un joven desaparecido desde el 19 de abril

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

El Festival Ría Paraná cerró con actividades en Paraná y Colón

Dejanos tu comentario