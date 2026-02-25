Tras 70 años en funcionamiento, cerró La Suipachense y 140 trabajadores fueron despedidos.

La empresa La Suipachense, con más de 70 años de trayectoria, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes.

La histórica empresa La Suipachense fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes tras registrarse una parálisis total de la planta durante al menos tres meses. La compañía había llegado a procesar hasta 250.000 litros diarios de leche, pero durante ese plazo no se generaron ingresos ni se cumplió con el plan de acción requerido por la Justicia para intentar revertir la situación.

La histórica empresa La Suipachense, con más de 70 años de trayectoria en la provincia de Buenos Aires, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes. La decisión judicial confirmó el cierre definitivo de la planta y dejó sin empleo a 140 trabajadores, luego de un prolongado período de inactividad y conflictos laborales.

La compañía, que operaba bajo la razón social Lácteos Conosur SA y estaba controlada por el grupo venezolano Maralac, había llegado a procesar hasta 250.000 litros diarios de leche, con una fuerte inserción en la producción regional. Sin embargo, la falta de actividad, el deterioro financiero y el incumplimiento de compromisos laborales y comerciales aceleraron su colapso.

El fallo dispuso la inhabilitación definitiva de la firma, la inhibición general de bienes y también alcanzó a Jorge Luis Borges León, responsable de la administración. El directivo quedó inhabilitado y deberá solicitar autorización judicial para salir del país mientras avanza el proceso de liquidación, en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la parálisis total de la planta durante al menos tres meses. En ese período no se generaron ingresos ni se cumplió con el plan de acción requerido por la Justicia para intentar revertir la situación. La falta de respuestas derivó en protestas y acampes de los trabajadores frente al establecimiento, con el acompañamiento de vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

Más detalles

“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente tres meses, lo que agrava de manera extrema la situación de los trabajadores y torna inviable cualquier intento de reactivación”, señaló el fallo.

El cierre de La Suipachense se da en un contexto adverso para la industria. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas del sector registraron en diciembre de 2025 una caída mensual del 0,4% y una baja interanual del 1,1% en volumen. Aunque el acumulado anual mostró un crecimiento del 5,2%, no logró compensar el fuerte retroceso de 2024, cuando el consumo se desplomó 9,7%, con especial impacto en la leche fluida.