AFA vs Gobierno: qué se sabe de la causa judicial

La AFA suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura en repudio a la denuncia de ARCA contra la entidad y directivos por apropiación de recursos de seguridad social

Además de la denuncia por la apropiación indebida de tributos, ARCA denunció por lavado de dinero a Sur Finanzas, una financiera cuyo titular es Ariel Vallejo, y a la que se le atribuye cercanía con Tapia.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo “en repudio a la denuncia realizada” por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la entridad y sus principales directivos, por apropiación de tributos y recursos de la seguridad social por un monto superior a los $ 19.000 millones.

El 19, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el llamado a indagatoria y la prohibición de salida del país de Claudio Tapia yotros 4 dirigentes.

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

El Comité Ejecutivo de AFA, por decisión unánime, resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo. En un comunicado se informó que la decisión se tomó “en repudio a la denuncia realizada” por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

#Institucional Comunicado oficial



Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías.



https://t.co/bUMmhkHLAU pic.twitter.com/YX082bgmzI — AFA (@afa) February 23, 2026

La denuncia de ARCA

En diciembre de 2025, ARCA denunció a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19.000 millones.

La denuncia presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el día 18 de ese mismo mes sostiene que la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días corridos. Esto incluye retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y contribuciones de la Seguridad Social, entre otros tributos.

Según ARCA, la entidad actuó como agente de retención descontando estos montos a empleados y clubes, pero utilizó esos fondos como financiamiento propio en lugar de ingresarlos al fisco, violando los artículos 4° y 7° del Regimen Penal Tributario.

chiqui y toviggino.jpg El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

El avance de la causa judicial

El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Roberto Navas Rial, imputó a Claudio Tapia (presidente de la AFA y administrador de clave fiscal), Pablo Toviggino (tesorero), Cristian Malaspina (secretario general) y Gustavo Lorenzo (director general).

A fines de diciembre, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, levantó el secreto bancario, bursátil, financiero y fiscal sobre los 4 imputados y sobre la AFA. A fines de enero, Tapia y la AFA presentaron un pedido de excepción de falta de acción por considerar que los hechos investigados no constituyen delito.

La AFA, en su comunicado informó que “no tiene no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” que originaron la denuncia y que el pago voluntario “se hizo en forma previa a su vencimiento”. El juez Amarante, el 11 de febrero rechazó la presentación de la AFA y de su presidente.

Ocho días más tarde, el magistrado dispuso el llamado a indagatoria para el 5 de marzo de Tapia, Toviggino, Malaspina, Lorenzo y Víctor Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de AFA. En la misma resolución, dispuso la prohibición de salida del país de los acusados.

Al día siguiente, la defensa de Tapia solicitó al juzgado que se lo autorice a viajar a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil) entre el 24 y el 28 de febrero para participar de actividades en su calidad de presidente de AFA y vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El juez Amarante autorizó el viaje.

Ariel Vallejo Sur Finanzas AFA Claudio Tapia

Qué otras causas rodean a la AFA

En los últimos meses, las principales autoridades de la AFA quedaron en el centro de denuncias judiciales, investigaciones y cuestionameintos. Además de la denuncia por la apropiación indebida de tributos, ARCA denunció por lavado de dinero a Sur Finanzas, una financiera cuyo titular es Ariel Vallejo, y a la que se le atribuye cercanía con Tapia.

Sur Finanzas también fue allanada en una causa en la que se investiga la compra de dólares a precio oficial y su posterior venta a precio informal entre 2022 y 2023, durante la vigencia del cepo cambiario. El caso de Javier Faroni y su empresa TourProdEnter LLC.

Además, surgieron revelaciones periodísticas sobre la empresa TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos, que ese mismo año se convirtió en el agente comercial de los negocios de AFA en el exterior y se la acusa de desviar fondos a empresas fantasma. Quien figura como titular de esta empresa es Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, un empresario, productor teatral y ex diputado provincial del Frente Renovador.

