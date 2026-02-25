Uno Entre Rios | El País | AFA

AFA vs Gobierno: qué se sabe de la causa judicial

La AFA suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura en repudio a la denuncia de ARCA contra la entidad y directivos por apropiación de recursos de seguridad social

25 de febrero 2026 · 14:47hs
Pablo Toviggino

Pablo Toviggino, Claudio "Chiqui" Tapia y Gustavo Lorenzo, de AFA, tres de los denucniados por ARCA.
Además de la denuncia por la apropiación indebida de tributos

Además de la denuncia por la apropiación indebida de tributos, ARCA denunció por lavado de dinero a Sur Finanzas, una financiera cuyo titular es Ariel Vallejo, y a la que se le atribuye cercanía con Tapia.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo “en repudio a la denuncia realizada” por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la entridad y sus principales directivos, por apropiación de tributos y recursos de la seguridad social por un monto superior a los $ 19.000 millones.

El 19, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el llamado a indagatoria y la prohibición de salida del país de Claudio Tapia yotros 4 dirigentes.

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

Javier Milei encabezó actos por el natalicio del General San Martín

El Comité Ejecutivo de AFA, por decisión unánime, resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo. En un comunicado se informó que la decisión se tomó “en repudio a la denuncia realizada” por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Embed

La denuncia de ARCA

En diciembre de 2025, ARCA denunció a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19.000 millones.

La denuncia presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el día 18 de ese mismo mes sostiene que la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días corridos. Esto incluye retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y contribuciones de la Seguridad Social, entre otros tributos.

Según ARCA, la entidad actuó como agente de retención descontando estos montos a empleados y clubes, pero utilizó esos fondos como financiamiento propio en lugar de ingresarlos al fisco, violando los artículos 4° y 7° del Regimen Penal Tributario.

chiqui y toviggino.jpg
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

El avance de la causa judicial

El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Roberto Navas Rial, imputó a Claudio Tapia (presidente de la AFA y administrador de clave fiscal), Pablo Toviggino (tesorero), Cristian Malaspina (secretario general) y Gustavo Lorenzo (director general).

A fines de diciembre, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, levantó el secreto bancario, bursátil, financiero y fiscal sobre los 4 imputados y sobre la AFA. A fines de enero, Tapia y la AFA presentaron un pedido de excepción de falta de acción por considerar que los hechos investigados no constituyen delito.

La AFA, en su comunicado informó que “no tiene no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” que originaron la denuncia y que el pago voluntario “se hizo en forma previa a su vencimiento”. El juez Amarante, el 11 de febrero rechazó la presentación de la AFA y de su presidente.

Ocho días más tarde, el magistrado dispuso el llamado a indagatoria para el 5 de marzo de Tapia, Toviggino, Malaspina, Lorenzo y Víctor Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de AFA. En la misma resolución, dispuso la prohibición de salida del país de los acusados.

Al día siguiente, la defensa de Tapia solicitó al juzgado que se lo autorice a viajar a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil) entre el 24 y el 28 de febrero para participar de actividades en su calidad de presidente de AFA y vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El juez Amarante autorizó el viaje.

Ariel Vallejo Sur Finanzas AFA Claudio Tapia

Qué otras causas rodean a la AFA

En los últimos meses, las principales autoridades de la AFA quedaron en el centro de denuncias judiciales, investigaciones y cuestionameintos. Además de la denuncia por la apropiación indebida de tributos, ARCA denunció por lavado de dinero a Sur Finanzas, una financiera cuyo titular es Ariel Vallejo, y a la que se le atribuye cercanía con Tapia.

Sur Finanzas también fue allanada en una causa en la que se investiga la compra de dólares a precio oficial y su posterior venta a precio informal entre 2022 y 2023, durante la vigencia del cepo cambiario. El caso de Javier Faroni y su empresa TourProdEnter LLC.

Además, surgieron revelaciones periodísticas sobre la empresa TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos, que ese mismo año se convirtió en el agente comercial de los negocios de AFA en el exterior y se la acusa de desviar fondos a empresas fantasma. Quien figura como titular de esta empresa es Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, un empresario, productor teatral y ex diputado provincial del Frente Renovador.

Fuente: Chequeado

AFA ARCA Fútbol denuncias Claudio Tapia paro Asociación del Fútbol Argentino
Noticias relacionadas
El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

senado: presentan contraproyecto en defensa de los glaciares

Senado: presentan contraproyecto en defensa de los glaciares

La oposición pide protección del recurso hídrico. Para ambientalistas la nueva ley responde a proceso de reprimarización económica. UxP presentó contraproyecto

Argumentos del rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares

ley de glaciares: manana se inicia el debate en el senado

Ley de Glaciares: mañana se inicia el debate en el Senado

Ver comentarios

Lo último

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Periplo de un maestro alberdino: un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Ultimo Momento
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Periplo de un maestro alberdino: un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Querido Evan Hansen suma una nueva función de verano en Paraná

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario