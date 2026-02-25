Con precios hasta tres veces menores, la proteína porcina marcó récord en el años 2025 y consolida su avance en Argentina.

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

La Federación Porcina Argentina (FPA) difundió un informe en el que sostiene que la cadena del cerdo tiene una oportunidad concreta para seguir expandiéndose en el mercado interno, tanto como complemento como sustituto de la carne bovina. El documento se inscribe en el debate por la fuerte suba del asado en las últimas semanas, impulsada por la menor oferta de hacienda y por la expectativa de mayores exportaciones tras la reapertura comercial con Estados Unidos.

Según la entidad, la faena y el consumo de carne porcina en Argentina acumulan más de una década de crecimiento sostenido y no muestran señales de haber alcanzado un techo. La actual coyuntura de precios relativos, sumada al trabajo de mejora genética, profesionalización e integración de la cadena, configura un escenario que podría consolidar esa tendencia. No obstante, el sector también enfrenta desafíos vinculados al aumento de costos y al incremento de importaciones.

“Con valores que permiten cuidar mucho más el presupuesto familiar, la proteína porcina ganó terreno y podría ampliar esa ventaja. La diferencia de valores entre la carne vacuna y la carne de cerdo se amplió en los últimos meses y todo indica que la distancia seguirá creciendo”, advierte el reporte.

Carne de cerdo (1).jpeg Las carnes del cerdo y el pollo siguen ganando espacio en la mesa de los argentinos.

Brecha de precios

La disparidad es visible en carnicerías y supermercados. Un relevamiento de la FPA indica que el asado vacuno ronda los 18.000 pesos por kilo, mientras que el pechito de cerdo se consigue a 6.700 pesos. En términos prácticos, por el valor de un kilo de asado pueden comprarse casi 2,7 kilos de pechito.

En cortes de consumo masivo la relación es aún más marcada. La nalga vacuna promedia 20.000 pesos por kilo, frente a 6.900 pesos de la nalga porcina; la bola de lomo vacuno ronda 18.000 pesos contra 6.900 pesos de su equivalente de cerdo; el bife angosto llega a 19.900 pesos, mientras que el carré con hueso se ubica en 5.700 pesos. Incluso en cortes premium, el lomo vacuno se acerca a 25.000 pesos, casi el doble que el solomillo de cerdo, que ronda 12.000 pesos.

En supermercados la tendencia se repite, aunque con diferencias porcentuales levemente menores. El asado vacuno se ubica cerca de 16.000 pesos y el pechito de cerdo en torno a 7.132 pesos. En piezas como la nalga o la bola de lomo, el consumidor puede adquirir casi tres kilos de proteína porcina por el precio de uno de carne bovina.

Cambio de hábitos

Para la Federación, este escenario posiciona al cerdo como “principal refugio” para sostener el consumo de proteína animal sin aumentar el gasto familiar. El fenómeno, sin embargo, no es meramente coyuntural. Datos oficiales difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a comienzos de febrero muestran que en 2025 el consumo de carne porcina alcanzó un récord histórico y fue el principal motor del crecimiento total de proteínas animales.

En el reparto general, mientras la carne vacuna mostró oscilaciones y el pollo se mantuvo relativamente estable, el cerdo fue el que más traccionó el aumento global. Informes del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), que trabaja para la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (CAICHA), coinciden en que la proteína porcina explicó buena parte del crecimiento reciente.

Especialistas del sector señalan que el consumidor incorporó nuevos cortes y preparaciones, superando el consumo tradicional limitado a determinadas piezas. La mayor disponibilidad en góndola y la diversificación de productos facilitaron esa transición cultural.

Valor nutricional

El avance no se explica solo por precio. La FPA subraya que la carne porcina mejoró su perfil nutricional gracias al progreso genético y a cambios en la alimentación animal. Su grasa intramuscular contiene alrededor de 45% de Omega 9, similar a la presente en el aceite de oliva y la palta.

A esto se suman ventajas prácticas: admite cocciones rápidas a la plancha, salteados, preparaciones al horno y opciones para parrilla, con menor merma en muchos cortes. También amplió su presencia en elaborados frescos –milanesas, hamburguesas y cortes listos para cocinar– que simplifican su incorporación en la dieta diaria.

Desde la entidad advierten que, con un mercado internacional firme y un cupo exportador de carne bovina ampliado en el marco del acuerdo con Estados Unidos, la presión sobre determinados cortes vacunos podría intensificarse. Si ello ocurre, la brecha de precios tendería a profundizarse.

Además, sostienen que la cadena porcina cuenta con capacidad instalada para responder a una mayor demanda interna, siempre que se mantengan condiciones macroeconómicas previsibles y reglas de juego estables.

Finalmente, remarcan que el desafío será sostener la competitividad frente al aumento de costos productivos y a la competencia externa, al tiempo que se consolida el posicionamiento del cerdo como opción cotidiana en la mesa argentina.

Carne de cerdo.jpeg La carne de cerdo gana terreno ante el aumento del precio de la carne vacuna.

Los números que explican la ventaja

El informe de la Federación Porcina Argentina expone con claridad la magnitud de la brecha actual. En carnicerías, el asado vacuno ronda los 18.000 pesos por kilo, frente a 6.700 pesos del pechito de cerdo. La nalga vacuna se ubica en 20.000 pesos contra 6.900 del corte porcino, y la bola de lomo en 18.000 frente a 6.900 pesos. En supermercados, aunque las diferencias porcentuales se reducen levemente, la relación continúa siendo favorable al cerdo: en varios cortes permite adquirir entre 2,5 y casi 3 kilos por el precio de uno de carne bovina. Para la entidad, esta relación de precios es hoy el principal motor del cambio de consumo.

Otro dato relevante es que incluso en cortes considerados premium la diferencia sigue siendo amplia. El lomo vacuno se acerca a los 25.000 pesos por kilo, mientras que el solomillo de cerdo ronda los 12.000 pesos. Aunque el diferencial se acorta respecto de otros cortes, el ahorro continúa siendo significativo para el consumidor promedio.

La comparación también refleja un impacto directo en el rendimiento por plato. Al presentar, en muchos casos, menor merma durante la cocción, varios cortes porcinos permiten optimizar el kilo comprado. Esto incide en el costo final por porción y refuerza la percepción de mayor conveniencia económica.

En términos de volumen, la posibilidad de adquirir casi tres kilos de carne de cerdo por el precio de uno de carne vacuna implica sostener –e incluso ampliar– el consumo proteico sin incrementar el presupuesto familiar. Este factor resulta determinante en un contexto de alta sensibilidad al precio.

Finalmente, la Federación advierte que, si la tendencia exportadora de carne bovina se consolida y presiona aún más los valores internos, la brecha podría ampliarse. De ocurrir, el cerdo consolidaría su posición como alternativa estructural y no solo coyuntural dentro del esquema de consumo de carnes en Argentina.