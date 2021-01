Semino: "las pensiones de Cristina, son una pornografía del poder"

El titular de la Defensoría de la Tercera Edad habló este sábado 2 de enero en Radio Mitre, donde señaló que "está vigente esa ley, nunca la política las tocó a estas jubilaciones de privilegio, muchas veces se habla de las jubilaciones de privilegio pero esas no se tocaron. Hay algo que muestra como es esto de cuerpo entero, esas pensiones no contributivas de los expresidentes son de la misma naturaleza jurídica de las que reciben los discapacitados en la Argentina. Una pensión no contributiva de un discapacitado es de 14 mil pesos, pero si ese discapacitado tiene un papá o una mamá jubilados que fallecen, para recibir la jubilación de su papá o mamá de 19 mil pesos tiene que renunciar a no contributiva de 14 mil pesos... ¿Que claro? Por eso esto la situación de los haberes de Cristina Kirchner habla de dos Argentinas".