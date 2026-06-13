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Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni y "este gobierno de corruptos"

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, se sumó a las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, involucrado en un escándalo.

13 de junio 2026 · 00:30hs
Elisa Carrió apuntó contra Adorni y este gobierno de corruptos.

Elisa Carrió apuntó contra Adorni y "este gobierno de corruptos".

Elisa "Lilita" Carrió, referente de la Coalición Cívica, sumó este viernes a las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, involucrado en un sonado caso de presunto enriquecimiento ilícito, y también apuntó contra "este gobierno de corruptos".

Las palabras de Elisa Carrió

A través de un posteo en la red social X, la exlegisladora también dio su parecer sobre el escándalo de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, apuntado por todo el arco opositor, debido a las posibles inconsistencias detectadas en su declaración jurada y en las explicaciones públicas en torno a su patrimonio.

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En ese sentido, Carrió afirmó en un tono con tientes religiosos que "este gobierno de corruptos nos está tomando el pelo a todos los argentinos y a las Fuerzas Armadas. Dios nos salve del mal. Ven Señor Jesus".

El posteo de Carrió apareció pocas horas después de una denuncia penal presentada por dos diputados de la Coalición Cívica contra Adorni, a quien acusan de delitos cuya pena puede implicar una condena de entre tres y ocho años, según supo la agencia Noticias Argentinas.__IP__

Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro apuntaron contra Adorni por "la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025", agravados por "falsedad en el informe escrito de gestión".

Elisa Carrió
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