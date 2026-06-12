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Más de 5.400 personas respaldan el debate para legalizar la eutanasia en Argentina

Actualmente existen al menos cinco proyectos de ley sobre eutanasia y suicidio asistido con estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

12 de junio 2026 · 15:28hs
Más de 5.400 personas respaldan el debate para legalizar la eutanasia en Argentina

Más de 5.400 personas respaldan el debate para legalizar la eutanasia en Argentina

La legalización de la eutanasia en Argentina volvió a instalarse en la agenda pública luego de que una carta de adhesión impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia reuniera más de 5.400 firmas en pocas semanas.

La iniciativa busca promover el tratamiento legislativo de proyectos que ya cuentan con estado parlamentario, pero que hasta el momento nunca fueron debatidos en comisiones ni llegaron al recinto de la Cámara de Diputados.

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Más de 5.400 personas respaldan el debate para legalizar la eutanasia en Argentina. El documento sostiene que, en determinadas situaciones de "padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente", las personas deben tener derecho a decidir de manera libre, informada y acompañada sobre el final de su vida. La propuesta se fundamenta en principios como la autonomía personal, la dignidad humana y la libertad individual.

Entre quienes impulsan la campaña se encuentran referentes de distintas disciplinas, como la doctora en Derecho Marisa Herrera, el médico obstetra Mario Sebastiani, el abogado especializado en derecho médico Ignacio Maglio y el investigador del Conicet Mario Pecheny. Todos coinciden en la necesidad de abrir una discusión pública que permita establecer un marco legal para situaciones que actualmente carecen de regulación específica, publicó Infabae.

Proyectos sin tratamiento parlamentario

Actualmente existen al menos cinco proyectos de ley sobre eutanasia y suicidio asistido con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ninguno logró avanzar en el proceso legislativo ni ser discutido formalmente en las comisiones correspondientes.

Según explicó Mario Sebastiani, uno de los objetivos de la campaña es construir un "proyecto transversal" que pueda reunir consensos entre legisladores de distintos espacios políticos y unificar criterios sobre una temática que genera posiciones diversas tanto en el ámbito médico como en el jurídico y social.

eutanasia ley Proyecto Argentina
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