Manuel Adorni: cuánto valen hoy sus Bitcoin y qué sueldo hace falta para comprarlos

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, reveló que llegó a tener 15 Bitcoin desde 2013. A los valores actuales, esa cantidad supera los 900.000 dólares.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, reveló que llegó a tener 15 Bitcoin desde 2013. A los valores actuales, esa cantidad supera los 900.000 dólares.

Según la declaración patrimonial presentada por Manuel Adorni , llegó a tener una inversión en Bitcoin que hoy equivale a casi un millón de dólares . El jefe de Gabinete reveló que "acumuló 15 BTC en una billetera fría" y explicó que "comenzó a comprar criptomonedas en 2013" , cuando el activo digital todavía estaba lejos de convertirse en un fenómeno global. La pregunta que surgió tras conocerse el dato fue cuánto dinero haría falta hoy para alcanzar esa misma cantidad y cómo se puede comprar Bitcoin en la actualidad .

Según los datos difundidos por el funcionario, la mayor parte de sus compras se realizaron en 2017 . En agosto de ese año adquirió 13 Bitcoin a un valor aproximado de 3.356 dólares cada uno . Semanas después sumó otro BTC por unos 3.330 dólares y en noviembre completó la tenencia con una última compra de un Bitcoin a 7.234 dólares .

Manuel Adorni, Aruba 1

En total, y según lo declarado por Adorni, acumuló 15 Bitcoin, aunque aclaró que sus operaciones se realizaron a través de distintas billeteras virtuales. También explicó que comenzó a vender parte de su posición en 2018: liquidó 10 BTC a 8.800 dólares cada uno y posteriormente vendió los cinco restantes a un precio de 6.845 dólares por unidad.

La cotización actual de Bitcoin modifica por completo la dimensión de aquella inversión. Con un precio cercano a los 62.800 dólares por unidad, los 15 BTC que llegó a tener el funcionario representarían alrededor de 942.000 dólares. Convertidos al tipo de cambio oficial, la cifra supera los 1.300 millones de pesos.

El salto respecto al valor inicial es una muestra de la evolución que tuvo el mercado cripto durante la última década. Cuando Adorni realizó sus primeras compras, Bitcoin todavía era considerado por muchos como un activo experimental, mientras que hoy forma parte de las carteras de inversión de empresas, fondos internacionales y pequeños ahorristas.

Para comprar actualmente una cantidad equivalente a los 15 Bitcoin que tuvo Adorni, un trabajador que percibe el salario mínimo necesitaría destinar la totalidad de sus ingresos durante unos 329 años. Si se toma un ingreso mensual de dos millones de pesos, el período sería de alrededor de 57 años sin utilizar ese dinero para ningún otro gasto.

Incluso dentro del grupo de mayores ingresos del país, la compra de esa cantidad de Bitcoin representa un esfuerzo considerable. Una persona ubicada entre el 10% con mayores ingresos necesitaría cerca de dos décadas para reunir el monto actual si destinara todo su salario al activo digital.

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En otra oportunidad, Adorni había explicado su visión sobre las criptomonedas y el cambio cultural que implican. "Yo me crié con el dólar físico, con el billete en la mano, pero claramente las generaciones que vienen van a tener otra lógica", había señalado al hablar sobre la transformación del sistema financiero.

El funcionario también había destacado el rol de las monedas digitales estables, conocidas como stablecoins, aunque remarcó la importancia de conocer el funcionamiento y respaldo de cada activo antes de invertir. "La gente tiene que entender dónde se mete, qué está comprando y qué respaldo tiene", había planteado.

El crecimiento de Bitcoin y el avance de las finanzas digitales abrieron una nueva etapa en la forma de ahorrar e invertir. Sin embargo, el caso de Adorni volvió a poner en discusión la distancia entre quienes pudieron ingresar temprano al mercado cripto y quienes hoy intentan acceder a un activo cuyo valor se multiplicó de manera exponencial en los últimos años.

Fuente: NA