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Diego Santilli se reúne con los gobernadores: recibió a Rogelio Frigerio en Casa Rosada

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvieron una reunión en Casa Rosada para repasar agenda.

12 de junio 2026 · 17:28hs
Diego Santilli se reúne con los gobernadores: recibió a Rogelio Frigerio en Casa Rosada.

Diego Santilli se reúne con los gobernadores: recibió a Rogelio Frigerio en Casa Rosada.

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó este viernes una reunión clave en Casa Rosada junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Un encuentro que le sirvió al funcionario para continuar fortaleciendo vínculos con los mandatarios para sancionar la reforma electoral, su principal objetivo.

Por el momento, cosecha apoyos la idea de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultaneas (PASO), un punto medular de la normativa que podría tratarse en los próximos meses. Frigerio, de acuerdo a lo que trascendió del cara a cara, está a favor de las modificaciones.

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Además de hablar del proyecto, el cónclave tuvo como eje central coordinar la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la provincia litoraleña, además de alinear posiciones de cara al debate legislativo que se viene en el Congreso con las otras propuestas legislativas que posee el oficialismo.

Durante la reunión, los dirigentes, que tienen una excelente relación ya que ambos son del mismo espacio político, el PRO, aprovecharon para repasar los principales temas de la gestión compartida.

Una manera de aceitar los mecanismos de cooperación entre el Gobierno nacional y la administración entrerriana.

Diego Santilli gobernadores Rogelio Frigerio Casa Rosada
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