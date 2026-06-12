El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó este viernes una reunión clave en Casa Rosada junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Un encuentro que le sirvió al funcionario para continuar fortaleciendo vínculos con los mandatarios para sancionar la reforma electoral, su principal objetivo.
Diego Santilli se reúne con los gobernadores: recibió a Rogelio Frigerio en Casa Rosada
El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvieron una reunión en Casa Rosada para repasar agenda.
Por el momento, cosecha apoyos la idea de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultaneas (PASO), un punto medular de la normativa que podría tratarse en los próximos meses. Frigerio, de acuerdo a lo que trascendió del cara a cara, está a favor de las modificaciones.
LEER MÁS: Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal
El encuentro de Diego Santilli con Rogelio Frigerio
Además de hablar del proyecto, el cónclave tuvo como eje central coordinar la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la provincia litoraleña, además de alinear posiciones de cara al debate legislativo que se viene en el Congreso con las otras propuestas legislativas que posee el oficialismo.
Durante la reunión, los dirigentes, que tienen una excelente relación ya que ambos son del mismo espacio político, el PRO, aprovecharon para repasar los principales temas de la gestión compartida.
Una manera de aceitar los mecanismos de cooperación entre el Gobierno nacional y la administración entrerriana.