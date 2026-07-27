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Día del Antropólogo en Argentina: por qué se celebra cada 27 de julio

Cada 27 de julio se conmemora en Argentina el Día del Antropólogo en homenaje a la creación del Colegio de Graduados en Antropología

27 de julio 2026 · 07:26hs
Cada 27 de julio se conmemora en Argentina el Día del Antropólogo en homenaje a la creación del Colegio de Graduados en Antropología

Cada 27 de julio se conmemora en Argentina el Día del Antropólogo en homenaje a la creación del Colegio de Graduados en Antropología

Cada 27 de julio se conmemora en Argentina el Día del Antropólogo, una fecha destinada a reconocer el trabajo de quienes investigan y analizan al ser humano en todas sus dimensiones: biológica, social, cultural e histórica. La efeméride recuerda la fundación, en 1972, del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina, una institución creada para jerarquizar la profesión, promover la investigación y defender el ejercicio ético de la disciplina.

Reconocimiento internacional. Hoy los antropólogos argentinos
Reconocimiento internacional. Hoy los antropólogos argentinos "se exportan al mundo".

El aporte de la antropología a la sociedad

La antropología es una de las ciencias sociales que busca comprender cómo viven las personas, cómo se organizan las sociedades y de qué manera evolucionaron las culturas a lo largo del tiempo. Sus investigaciones abarcan desde el estudio de pueblos originarios y comunidades contemporáneas hasta el análisis de restos arqueológicos, lenguas, tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales.

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Aunque muchas veces se la asocia únicamente con excavaciones o descubrimientos arqueológicos, la antropología posee un campo de acción mucho más amplio. Los antropólogos participan en investigaciones científicas, proyectos de preservación del patrimonio cultural, estudios sobre diversidad e inclusión, políticas públicas, educación, salud y derechos humanos, aportando herramientas para comprender los cambios sociales y fortalecer el diálogo entre distintas comunidades.

En Argentina, la disciplina también ha tenido un papel fundamental en la recuperación de la memoria histórica. Uno de los ejemplos más reconocidos es el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos especialistas han contribuido a identificar personas desaparecidas durante la última dictadura militar y en distintos contextos de violaciones a los derechos humanos, mediante técnicas científicas de reconocimiento e investigación

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Antropólogos buscaron restos de desaparecidos en Paraná en 2006. Iosi estaba como custodio durante el procedimiento.

Antropólogos buscaron restos de desaparecidos en Paraná en 2006. Iosi estaba como custodio durante el procedimiento.

Los orígenes de la antropología como disciplina científica se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando comenzaron a desarrollarse estudios sistemáticos sobre la evolución humana y la diversidad cultural. Con el paso del tiempo, la especialidad amplió su mirada y hoy aborda fenómenos contemporáneos como las migraciones, las transformaciones urbanas, las identidades, las nuevas tecnologías y los cambios en las formas de vida.

La conmemoración del Día del Antropólogo invita a destacar el valor de una profesión que ayuda a comprender el pasado para interpretar el presente y proyectar el futuro. A través de sus investigaciones, los antropólogos contribuyen a preservar el patrimonio cultural, promover el respeto por la diversidad y generar conocimiento sobre las múltiples maneras de ser y habitar el mundo.

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Día del Antropólogo Argentina Antropología cultura
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