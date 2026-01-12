Uno Entre Rios | El País | Santa Clara del Mar

Santa Clara del Mar: reportaron un muerto y 35 heridos por olas gigantes

El mar se retiró de forma inusual y golpeó con fuerza la costa en Santa Clara del Mar. Una persona murió y hasta el momento hay 35 heridos.

12 de enero 2026 · 21:26hs
Reportaronn un muerto por olas gigantes en Santa Clara del Mar. 

Al menos un muerto y varios heridos por una ola gigante. Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlántica se produjo una especie de mini tsunami en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata.

El hecho en Santa Clara del Mar

Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.

De momento, no se informan víctimas fatales y la policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los heridos que quedaron luego de este extraño suceso.

Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar localidades cercanas de la Costa Atlántica.

