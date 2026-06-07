En el ciclo de entrevistas Uno a Uno, el empresario Santiago Luti habló sobre familia, trabajo, deporte y la fe como motor de su vida.

Santiago Luti: "La fe y el amor es el motor más fuerte de mi vida"

Empresario, ingeniero agrónomo, padre de cuatro hijos y hombre profundamente ligado a la fe, Santiago Luti, fue protagonista de una nueva edición del ciclo UNO a UNO , donde habló sobre sus comienzos, la importancia de los vínculos, el rol de la espiritualidad y los valores que intenta transmitir todos los días.

Luti nació en la ciudad de Córdoba, aunque pasó toda su infancia y adolescencia en Unquillo, una localidad serrana ubicada a pocos kilómetros de la capital provincial. Es el cuarto de ocho hermanos —seis varones y dos mujeres— dentro de una familia muy unida, marcada por el trabajo y una fuerte formación religiosa.

“Mi mamá fue una persona fundamental. Con ocho hijos hizo un trabajo enorme y siempre puso el amor por delante de todo”, expresó emocionado.

Su llegada a Paraná estuvo relacionado con la actividad profesional de su padre, quien desarrollaba tareas de consultoría financiera y empresarial durante la crisis económica de principios de los 2000.

“Mi viejo empezó a trabajar con empresas y cooperativas en la provincia. Entre esos proyectos apareció el Jockey Club y ahí comencé a involucrarme con los números y la parte financiera”, contó el empresario.

Aunque se había recibido de ingeniero agrónomo y ejerció durante algunos años, poco a poco fue dejando esa actividad para involucrarse de lleno en los emprendimientos familiares. “Arranqué viajando y ayudando de a poco. Después ya no me pude volver más”, señaló entre risas.

La construcción de una familia

Casado desde 2011 con Gabriela, a quien conoció dentro del Movimiento de Schoenstatt, Luti asegura que la familia ocupa el centro absoluto de su vida.

“Tener hijos cambió completamente nuestra manera de vivir y también nuestra relación con la ciudad”, explicó.

La pareja tiene cuatro hijos y, aunque el primero nació en Córdoba, los demás llegaron al mundo en Paraná.

“Al principio pensábamos que en Córdoba íbamos a estar más seguros por una cuestión de infraestructura médica. Después descubrimos que acá el trato humano era extraordinario”, afirmó Luti.

Además del entorno natural y la presencia constante del río, valoró especialmente el sentido de comunidad.

“En ciudades grandes muchas veces uno vive pensando quién lo va a perjudicar. Acá todavía existe cercanía, las personas se conocen y eso genera confianza”, sostuvo.

Emprender y detectar oportunidades

A lo largo de los años impulsó distintos proyectos vinculados a la infraestructura, el deporte y la recreación. Actualmente lidera MED Container, una empresa dedicada al reciclaje y transformación de contenedores marítimos en espacios habitacionales, comerciales y corporativos. Según explicó, la idea surgió casi de manera accidental mientras desarrollaban un complejo de fútbol.

“Necesitábamos construir vestuarios y servicios. Habíamos visto este sistema en otros países y decidimos probar”, relató.

Ese primer proyecto coincidió con el inicio de la pandemia. “Terminamos la obra prácticamente el mismo día que comenzó el confinamiento. Ahí aproveché ese tiempo para desarrollar la empresa”, recordó.

Con el paso del tiempo, los contenedores comenzaron a utilizarse en oficinas, sanitarios, depósitos y distintos espacios comerciales de Paraná y la región. “Lo interesante del sistema es que permite trasladar la estructura y reutilizarla. Tiene mucha flexibilidad”, explicó.

También participa en otros emprendimientos deportivos como La Masía, Terrazas Pádel Club y Fit Park, todos orientados a promover hábitos saludables y espacios de encuentro.

El deporte como escuela de vida

Fanático del fútbol desde la infancia, Luti llegó a jugar en selecciones juveniles cordobesas y tuvo posibilidades de continuar una carrera más competitiva, aunque finalmente eligió otro camino. “Jugábamos todo el día. En mi casa éramos seis varones y competíamos en absolutamente todo”, recordó.

Hoy sus hijos practican rugby y él destaca especialmente los valores que encuentra en ese deporte.

“Me gusta mucho el ambiente que se genera en infantiles. No todo pasa por ganar o perder. Hay compañerismo, viajes, amistades y una formación muy sana”, señaló.

La fe como motor

Más allá de los proyectos empresariales, la dimensión espiritual atraviesa toda su vida. Durante la entrevista habló extensamente sobre su experiencia religiosa y el impacto que tuvo en su manera de ver el mundo.

“La fe es el motor de mi vida. Es lo que me sostiene y lo que me ayuda a encontrar sentido”, expresó.

Años atrás realizó tareas misioneras en Europa junto a su esposa y también colaboró con las Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por Madre Teresa de Calcuta.

“Fuimos voluntarios en Roma y después viajamos a Calcuta. Esa experiencia nos marcó para siempre”, contó.

Allí trabajaron en hogares destinados a personas abandonadas y enfermas terminales.

“Lo más impresionante era la alegría de las hermanas. Vivían rodeadas de dolor, pero transmitían amor todo el tiempo”, recordó.

Para Luti, aquella vivencia dejó una enseñanza definitiva. “El amor es lo más importante de la vida. Amar a Dios, a la familia, a las personas y al mundo”, resumió.

Educar desde el ejemplo

Consciente de las contradicciones y dificultades del mundo actual, intenta transmitirles a sus hijos una mirada solidaria y comprometida con los demás. “No alcanza con hablar. Lo importante es vivir lo que uno cree”, reflexionó.

En ese sentido, explicó que suele involucrar a sus hijos en distintas actividades comunitarias y solidarias.

“Queremos que entiendan que existen otras realidades y que no podemos vivir indiferentes”, señaló.

Aunque reconoce que cada uno atraviesa procesos diferentes, considera que las experiencias compartidas terminan dejando huellas.

“Uno siembra. Después llegará el momento en que cada hijo encuentre su propio camino”, expresó.

Lejos de los discursos grandilocuentes, Santiago Luti construyó una charla atravesada por la sensibilidad, la espiritualidad y el valor de los vínculos humanos. Entre empresas, proyectos y responsabilidades cotidianas, dejó una definición que resume buena parte de su mirada sobre la vida:

“Intento que todo lo que hago tenga amor. Ahí está el verdadero sentido de las cosas”.