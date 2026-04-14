El gobernador Rogelio Frigerio, se reunió en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Uno de los temas: obras en rutas nacionales.

Rogelio Frigerio se reunió con Karina Milei para avanzar en obras en rutas nacionales.

El gobernador Rogelio Frigerio , mantuvo este martes un encuentro en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , donde abordaron una agenda de trabajo centrada en la infraestructura vial y el desarrollo de obras en rutas nacionales.

De la reunión también participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

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Algunos aspectos de la reunión entre Rogelio Frigerio y Karina Milei

Durante el encuentro, los mandatarios provinciales y autoridades nacionales dialogaron sobre la agenda conjunta entre Nación y provincias, con eje en la ejecución de obras estratégicas.

En ese marco, se confirmó que se trabaja en un decreto que permitirá a las jurisdicciones, mediante inversiones privadas, impulsar obras de infraestructura en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios.

La medida busca generar herramientas para mejorar la conectividad y el estado de las rutas, facilitando la participación del sector privado en proyectos clave para el desarrollo productivo y logístico de las provincias.

Desde el Gobierno nacional destacaron que los gobernadores Frigerio y Cornejo ratificaron el acompañamiento al rumbo de gestión y valoraron el trabajo articulado que vienen llevando adelante con la administración central.