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Rogelio Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal federal ante empresarios

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó avanzar en una baja coordinada de impuestos entre Nación, provincias y municipios.

14 de abril 2026 · 18:36hs
Rogelio Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal federal ante empresarios.

Rogelio Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal federal ante empresarios.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit, donde sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.

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Las expresiones de Rogelio Frigerio ante los empresarios

“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

Rogelio Frigerio se refirió a la relocalización de HIF Global en Paysandú, frente a Colón. 

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En ese sentido, detalló que el esquema debería contemplar la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Más palabras del mandatario entrerriano

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

El AmCham Summit reúne a referentes del sector privado, la política y la economía para debatir el rumbo económico del país, donde la cuestión tributaria se consolida como uno de los ejes centrales.

Rogelio Frigerio Pacto fiscal Empresarios Impuestos
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