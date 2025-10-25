Uno Entre Rios | El País | lluvias

Rige un alerta por inundaciones a raíz de intensas lluvias en Buenos Aires

Buenos Aires advirtió sobre la gravedad de las intensas lluvias que afectan gran parte de la provincia.

25 de octubre 2025 · 16:53hs
El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, advirtió sobre la gravedad de las lluvias que afectan a distintos puntos del territorio bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, y pidió a la población no circular por calles, avenidas ni rutas debido al riesgo que representa el agua estancada y la escasa visibilidad.

Recomendaciones ante la emergencia

“Todas las víctimas graves que hemos tenido fueron personas en tránsito. La recomendación más grande es quedarse en casa y esperar a que deje de llover para que el agua baje”, explicó García, al remarcar que en muchas zonas “hay entre 20 y 30 centímetros de agua en la calle y no se sabe qué hay debajo”.

El funcionario describió que el fenómeno climático se desplazó desde el sudoeste hacia el noreste de la provincia, y destacó la respuesta coordinada de los equipos de emergencia, junto a la Policía y los municipios, para asistir a la población, incluyendo tareas preventivas en establecimientos vulnerables como los geriátricos.

García subrayó que se trabaja en conjunto con los meteorólogos de la Ciudad de Buenos Aires y con los distintos municipios, en un operativo que abarca desde la asistencia directa hasta el monitoreo permanente de la situación. “Estamos conviviendo con una crisis climática que exige adaptación y nuevos protocolos”, señaló.

Finalmente, recordó los teléfonos de emergencia disponibles: el 911 (seguridad), el 107 (emergencia sanitaria) y el 103 (Defensa Civil local). “Es fundamental que la población use los canales oficiales y mantenga la calma”, enfatizó.

