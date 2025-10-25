Rige un alerta por inundaciones a raíz de intensas lluvias en Buenos Aires

Buenos Aires advirtió sobre la gravedad de las intensas lluvias que afectan gran parte de la provincia.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, advirtió sobre la gravedad de las lluvias que afectan a distintos puntos del territorio bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, y pidió a la población no circular por calles, avenidas ni rutas debido al riesgo que representa el agua estancada y la escasa visibilidad.

“Todas las víctimas graves que hemos tenido fueron personas en tránsito. La recomendación más grande es quedarse en casa y esperar a que deje de llover para que el agua baje”, explicó García, al remarcar que en muchas zonas “hay entre 20 y 30 centímetros de agua en la calle y no se sabe qué hay debajo”.

Ante la presencia de lluvias en la provincia, Salud recuerda las medidas de prevención del dengue

El funcionario describió que el fenómeno climático se desplazó desde el sudoeste hacia el noreste de la provincia, y destacó la respuesta coordinada de los equipos de emergencia, junto a la Policía y los municipios, para asistir a la población, incluyendo tareas preventivas en establecimientos vulnerables como los geriátricos.

García subrayó que se trabaja en conjunto con los meteorólogos de la Ciudad de Buenos Aires y con los distintos municipios, en un operativo que abarca desde la asistencia directa hasta el monitoreo permanente de la situación. “Estamos conviviendo con una crisis climática que exige adaptación y nuevos protocolos”, señaló.

Finalmente, recordó los teléfonos de emergencia disponibles: el 911 (seguridad), el 107 (emergencia sanitaria) y el 103 (Defensa Civil local). “Es fundamental que la población use los canales oficiales y mantenga la calma”, enfatizó.