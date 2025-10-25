Uno Entre Rios | La Provincia | Bomberos

Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó la sede institucional y un centro de entrenamiento de bomberos en Villa Elisa.

25 de octubre 2025 · 15:40hs
Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Durante la madrugada del sábado, un fuerte temporal de lluvia y viento afectó la sede institucional y el Centro Provincial de Entrenamiento y Capacitación de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV), ubicados en las afueras de la ciudad de Villa Elisa.

Según informaron desde la institución, parte de la estructura trasera del edificio se desplomó a raíz de las intensas ráfagas. “Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas: cayó parte del lateral trasero, pero por suerte no voló el techo”, explicó el presidente de la entidad, Ariel Molina, quien indicó que “ya estamos avanzando con las tareas de reparación correspondientes”, con el objetivo de recuperar cuanto antes la operatividad plena del espacio de capacitación.

temporal en concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

El transporte urbano en Paraná abarca las líneas 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16 y 23. El servicio será gratuito durante el domingo de las Elecciones 2025

Elecciones 2025: este domingo los colectivos serán gratuitos en Paraná

LEER MÁS: SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Ayuda

Desde la Federación expresaron su agradecimiento “a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de toda la provincia y a la comunidad en general por la preocupación y el acompañamiento”. También destacaron el apoyo recibido de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa y de la Municipalidad local, “por la labor que están realizando para levantar la estructura afectada y evitar filtraciones en caso de nuevas precipitaciones”.

Finalmente, desde la institución remarcaron su compromiso de continuar con las actividades formativas pese a las dificultades. “Seguiremos trabajando con el mismo compromiso de siempre, fortaleciendo la formación y la capacitación de nuestros bomberos voluntarios entrerrianos”, transmitieron como mensaje.

Embed
Bomberos Temporal Villa Elisa
Noticias relacionadas
Fernando Lezcano, alias Poke, actor y locutor concordiense, continúa su carrera actoral y participa de varias producciones de la plataforma Netflix

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

La advertencia fue lanzada por el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, en una carta pastoral que refiere a la celebración de Halloween pero sin mencionarla 

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre "prácticas populares ajenas o contrarias a la fe"

Servicios gastronómicos advierten una merma en la demanda

Servicios gastronómicos en jaque: "Hay pocas fiestas y con menos gente"

Continúa el alerta meteorológico amarillo por vientos emitido por el SMN para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Ver comentarios

Lo último

Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Ultimo Momento
Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Policiales
Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ovación
En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

La provincia
Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Temporal en Concordia: asistieron a 14 familias afectadas

Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Elecciones 2025: este domingo los colectivos serán gratuitos en Paraná

Elecciones 2025: este domingo los colectivos serán gratuitos en Paraná

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre prácticas populares ajenas o contrarias a la fe

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre "prácticas populares ajenas o contrarias a la fe"

Dejanos tu comentario