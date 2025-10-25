Por el temporal, se desplomó parte del edificio de bomberos en Villa Elisa

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó la sede institucional y un centro de entrenamiento de bomberos en Villa Elisa.

Durante la madrugada del sábado, un fuerte temporal de lluvia y viento afectó la sede institucional y el Centro Provincial de Entrenamiento y Capacitación de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV), ubicados en las afueras de la ciudad de Villa Elisa.

Según informaron desde la institución, parte de la estructura trasera del edificio se desplomó a raíz de las intensas ráfagas. “Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas: cayó parte del lateral trasero, pero por suerte no voló el techo”, explicó el presidente de la entidad, Ariel Molina, quien indicó que “ya estamos avanzando con las tareas de reparación correspondientes”, con el objetivo de recuperar cuanto antes la operatividad plena del espacio de capacitación.

Ayuda

Desde la Federación expresaron su agradecimiento “a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de toda la provincia y a la comunidad en general por la preocupación y el acompañamiento”. También destacaron el apoyo recibido de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa y de la Municipalidad local, “por la labor que están realizando para levantar la estructura afectada y evitar filtraciones en caso de nuevas precipitaciones”.

Finalmente, desde la institución remarcaron su compromiso de continuar con las actividades formativas pese a las dificultades. “Seguiremos trabajando con el mismo compromiso de siempre, fortaleciendo la formación y la capacitación de nuestros bomberos voluntarios entrerrianos”, transmitieron como mensaje.