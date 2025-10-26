Uno Entre Rios | Show | Airbag

Airbag agotó su cuarto River en el año

Airbag vive su mejor momento. Se presentará el 17 de diciembre en el Estadio River Plate y ya agotó todas las entradas.

26 de octubre 2025 · 08:40hs
Airbag agotó su cuarto River en el año

Harlem Shows

Airbag agotó su cuarto River en el año

Se viene un fin de año monumental para Airbag. La banda agotó su cuarto estadio River Plate del 2025 y prepara una despedida de año histórica. Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene.

Airbag volvió a sorprender con su clásico cierre de año, una cita que nunca falta en la agenda de los hermanos Sardelli y su público. Este 2025, el ritual alcanza su punto más alto en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre con entradas agotadas en pocas horas.

vuelve la noche de pijamas a la biblioteca popular del parana

Vuelve la Noche de Pijamas a la Biblioteca Popular del Paraná

Miley Cyrus se une al universo de Avatar con la canción Dream as One

Miley Cyrus se une al universo de Avatar con la canción "Dream as One"

Fieles a su tradición, y siendo una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para coronar el año con un show demoledor, cargado de rock, energía y emoción, en una noche que promete ser inolvidable.

LEER MÁS: Airbag prepara su show más grande en Rosario

Las últimas citas reunieron a más de 200.000 personas impactadas con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena arrolladora colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, regresan con un capítulo más, otra noche destinada a seguir sorprendiendo y celebrando un año histórico.

El Club de la Pelea con Airbag

Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene. Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.

En el medio de un año arrollador Airbag también cerrará el año a lo grande, en el marco de su gira “El Club de la Pelea I”, en CÓRDOBA y ROSARIO. El 28 de noviembre será el turno del Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre llegará el esperado show en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

Airbag Estadio River Plate Latinoamérica Estadio Monumental
Noticias relacionadas
Celebración. Patricia Sosa brindará un recital esta tarde. 

La solidaridad de Patricia Sosa sumó $25 millones para Haciendo Camino

vero lozano: la salvaron su madre y sus amigas

Vero Lozano: "La salvaron su madre y sus amigas"

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: "Hay días que no tengo ganas de nada"

el centro cultural juan l. ortiz recibe a la compagnie maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

Ver comentarios

Lo último

Nadia Burgos emitió su voto este domingo para fortalecer alternativas que no se vendan

Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

Ultimo Momento
Nadia Burgos emitió su voto este domingo para fortalecer alternativas que no se vendan

Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

Francisco Azcué destacó que está en juego es el rumbo que ha tomado el país

Francisco Azcué destacó que "está en juego es el rumbo que ha tomado el país"

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Policiales
Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

La provincia
Nadia Burgos emitió su voto este domingo para fortalecer alternativas que no se vendan

Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

Francisco Azcué destacó que está en juego es el rumbo que ha tomado el país

Francisco Azcué destacó que "está en juego es el rumbo que ha tomado el país"

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná

Guillermo Michel votó en Gualeguaychú y destacó la importancia de la participación ciudadana

Guillermo Michel votó en Gualeguaychú y destacó la importancia de la participación ciudadana

Dejanos tu comentario