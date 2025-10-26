Airbag agotó su cuarto River en el año

Airbag vive su mejor momento. Se presentará el 17 de diciembre en el Estadio River Plate y ya agotó todas las entradas.

Se viene un fin de año monumental para Airbag . La banda agotó su cuarto estadio River Plate del 2025 y prepara una despedida de año histórica. Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene.

Airbag volvió a sorprender con su clásico cierre de año, una cita que nunca falta en la agenda de los hermanos Sardelli y su público. Este 2025, el ritual alcanza su punto más alto en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre con entradas agotadas en pocas horas.

Fieles a su tradición, y siendo una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para coronar el año con un show demoledor, cargado de rock, energía y emoción, en una noche que promete ser inolvidable.

Las últimas citas reunieron a más de 200.000 personas impactadas con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena arrolladora colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, regresan con un capítulo más, otra noche destinada a seguir sorprendiendo y celebrando un año histórico.

El Club de la Pelea con Airbag

Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene. Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.

En el medio de un año arrollador Airbag también cerrará el año a lo grande, en el marco de su gira “El Club de la Pelea I”, en CÓRDOBA y ROSARIO. El 28 de noviembre será el turno del Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre llegará el esperado show en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.