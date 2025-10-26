Comenzaron las Elecciones Legislativas 2025 en todo el país

Las Elecciones Legislativas 2025 se realizarán hasta las 18 en todo el país. Tras la jornada electoral, el recuento definitivo de los votos comenzará el martes.

Este domingo, Argentina vota para renovar parcialmente su Congreso Nacional (diputados y senadores). Las elecciones legislativas 2025 se desarrollarán hasta las 18 en todo el país. A diferencia de los comicios presidenciales, en esta ocasión se votarán únicamente cargos legislativos nacionales.

En Argentina, la Cámara de Diputados está conformada por 257 miembros, los cuales son elegidos de manera directa por los votantes de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La renovación de la Cámara se lleva a cabo por mitades cada dos años y, este 2025, se cubrirán 127 escaños.

Los candidatos se eligen mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios. La cantidad de diputaciones por distrito depende del número de habitantes, garantizando un mínimo de cinco representantes para las demarcaciones menos habitadas.

Por otro lado, la Cámara de Senadores está conformada por 72 miembros y su integración se renueva por tercios cada dos años. En 2025, finalizan su mandato los senadores electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo. En cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se eligen tres senadores: dos que corresponden a la fuerza más votada, y uno a la segunda con más sufragios.