El Registro Civil está abierto este domingo para retirar DNI pendientes

El Registro Civil atiende este domingo de 9 a 13 en Paraná y cabeceras departamentales para la entrega de documentos pendientes.

De cara a las elecciones legislativas de este domingo, el director del Registro Civil y Capacidad de las Personas, José Luciano Fettolini, brindó detalles sobre el procedimiento de entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la provincia, ya que es necesario para ir a votar.

“El ciudadano recibe el DNI en su domicilio. El correo, con su logística propia, lo distribuye al domicilio del titular del documento”, explicó. Sin embargo, aclaró que cuando el cartero no puede realizar la entrega, el ejemplar “se deposita en la oficina del Registro Civil donde fue confeccionado”.

Este domingo abierto de 9 a 13

En esos casos, el titular deberá retirar el documento personalmente, presentando la constancia del inicio del trámite. “El documento queda en la oficina donde se hizo el trámite, a disposición del ciudadano”, agregó Fettolini.

Con motivo de los comicios del domingo, el Registro Civil de Paraná y las cabeceras departamentales trabajarán con un horario especial. “ Está estipulado que el horario de atención en el Registro Civil en Paraná sea de 9 a 13, para los ciudadanos que iniciaron el trámite hasta 20 días hábiles antes de la fecha electoral y aún no hayan recibido su DNI”, informó el funcionario.

El Registro Civil confirmó que además de la sede central en Paraná, estarán abiertas los Centro de Documentación Rápida (CDR) de Escuela Hogar, San Agustín, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.