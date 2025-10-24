Uno Entre Rios | Policiales | homicidio

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Se realizó en Paraná la audiencia de admisión de evidencias en la causa por el homicidio del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá.

24 de octubre 2025 · 12:45hs
Este viernes se desarrolló en los tribunales de Paraná la audiencia de admisión de evidencias en el marco de la causa por el homicidio del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá, ocurrido el 23 de abril del año pasado. El proceso tiene como principal acusado a Norberto Rosales, quien será juzgado por un jurado popular, posiblemente antes de fin de año.

La audiencia fue presidida por el juez Rafael Cotorruelo y contó con la participación del fiscal Facundo Barbosa, el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende y la defensora oficial Nadia Musante. En este encuentro, las partes analizaron y debatieron qué evidencias documentales, materiales y testimoniales serán incorporadas al juicio.

En diálogo con UNO, el abogado querellante Rodríguez Allende explicó que se trató de una instancia clave previa al debate oral: “Esta es una audiencia muy importante, porque se analizan las evidencias que las partes pretendemos presentar ante el jurado: actas de allanamiento, filmaciones y, sobre todo, los testigos que declararán durante el juicio. Quedó pendiente una cuestión particular, vinculada a una exclusión probatoria solicitada por la defensa”.

El planteo de la defensa busca dejar fuera del expediente una nota hallada en el dormitorio de Rosales, que según la querella tendría datos relevantes para vincular al acusado con la víctima. El papel contenía información sobre el vehículo del exmagistrado y estaba oculto detrás de un ladrillo en la pared. “La defensa sostiene que hubo exceso policial al secuestrar ese elemento, pero nosotros rechazamos ese planteo. El juez resolverá en los próximos días”, agregó Rodríguez Allende.

Según anticipó el letrado, en el juicio declararán cerca de 30 testigos, y tanto la fiscalía como la querella pedirán prisión perpetua para Rosales. El juicio por jurado, que se prevé se realice antes de fin de año, buscará esclarecer las circunstancias del crimen que conmocionó a la comunidad de Bovril.

El homicidio

Curá fue hallado asesinado a golpes, atado de pies y manos, en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón de Bovril, el martes 23 de abril de 2024. Lo encontró su esposa, quien dio aviso a la Policía. Por el brutal hecho de sangre, 48 horas después fueron detenidos dos hombres -más tarde fueron sobreseídos-; y al poco tiempo fue aprehendido Rosales.

El principal acusado del crimen fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Curá. Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".

