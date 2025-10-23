SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes El Servicio Meteorológico nacional (SMN) pronosticó lluvias y tormentas fuertes para este viernes para siete departamentos de Entre Ríos 23 de octubre 2025 · 15:11hs

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) renovó el alerta por lluvias y tormentas fuertes para este viernes y para una parte de la provincia que abarca los departamentos Gualeguay, Victoria, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

En tanto, desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos se recordó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para salvaguardar vidas y bienes durante estos fenómenos meteorológicos. mapa_alertas (1) Precauciones Se recomienda no sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.