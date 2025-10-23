Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) pronosticó lluvias y tormentas fuertes para este viernes para siete departamentos de Entre Ríos

23 de octubre 2025 · 15:11hs
El Servicio Meteorológico nacional (SMN) renovó el alerta por lluvias y tormentas fuertes para este viernes y para una parte de la provincia que abarca los departamentos Gualeguay, Victoria, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

En tanto, desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos se recordó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para salvaguardar vidas y bienes durante estos fenómenos meteorológicos.

Precauciones

  • Se recomienda no sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
