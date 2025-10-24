Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes una jornada de lluvias y tormentas para la ciudad de Paraná.

24 de octubre 2025 · 10:21hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes una jornada de lluvias y tormentas para la ciudad de Paraná. Sin embargo, habrá poca amplitud térmica que rondará en una temperatura mínima de 21° y máxima de 23°. El alerta incluye los departamentos Gualeguay, Victoria, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

Para este sábado, la capital provincial tendría una mínima de 16° y una máxima de 21° con tormentas durante la mañana. Hacia la tarde de este sábado, las nubes se disiparían. El domingo el cielo estaría algo nublado con una mínima de 12° y una máxima de 16°.

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

El SMN renovó el alerta por tormentas severas para una amplia zona de Entre Ríos. 

SMN: se renovó el alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente. En tanto, el resto de la provincia pasa a alerta amarillo y esta área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Precauciones por las lluvias

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

