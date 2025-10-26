Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

En el último trimestre de 2021 Dalmiro Dettler comenzó darle forma a uno de sus proyectos deportivos. Pasajes y equipaje en mano se dirigió hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza Ministro Pistarini para trasladarse a Sicilia, Italia. En Europa inició su camino en el exterior jugando para Sport Club Palazzolo, elenco que compite en la quinta categoría del fútbol italiano.

El paranaense lució el escudo de varios elencos del Viejo Continente. Formó parte de la estructura profesional de instituciones que compiten en el ascenso del calcio como Castelnuevo, Bisaccese, Montemiletto y Hatria, equipo al que retornó esta semana tras un breve paso por FC Strathmore Split de Australia.

Luego de un breve paso por Oceanía el futbolista formado en el semillero de Patronato retornó a Italia, país que adoptó como bunker en el exterior. “Ahora estoy en Pescara. El miércoles firmé nuevamente en Hatria, que es el equipo que estuve antes de jugar en Australia. Es mi segundo ciclo en el club. El año pasado vine para pelear por la permanencia. Faltando cinco, seis fechas para el final de campeonato el equipo estaba salvado”, repasó, en diálogo con Ovación.

De regreso a Italia

Hatria compite en la promozione, sexta división del fútbol italiano. “Acá no depende tanto de las categorías adonde jugás, sino de los clubes que te contratan”, aclaro. “El fútbol italiano es muy raro porque un equipo de Serie D, que es la cuarta división, tiene menor estructura y presupuesto que una institución que compite en sexta división”, explicó.

Siguiendo esta línea, Palmiro, como lo bautizaron en las formativas de Patronato, afirmó que formando parte de un equipo que compite en el ascenso del calcio le permite vivir de la pasión popular.

“Ellos no consideran la carrera que hiciste en tu país por más que hayas formado parte de un plantel de Primera División o hayas competido en la división reserva. Tenés que demostrar tu nivel acá. Por eso el primer año puede costar porqué los sueldos son bajos. Una vez que hacés un buen campeonato valorizan más tu rendimiento y empezás a estar más tranquilos. De hecho tengo compañeros que juegan en esta categoría que han comprado terrenos porqué ganan buenos sueldos. El salario promedio en Italia está alrededor de 1.600 euros y muchos jugadores de esta categoría están percibiendo el doble”, detalló.

Dalmiro es un obrero de la industria de la redonda, pero como todo trabajador pasó por pasajes de inestabilidad. Este escenario lo llevó a insertarse en otro ámbito. “Puedo decir que vivo del fútbol, pero también he pasado por momentos malos. Hubo meses en lo que estuve sin jugar y me fui a Barcelona a laburar en un bar. Generalmente en verano, que es la época donde no hay competencia, me pongo a trabajar en un bar o donde pueda. Este año surgió la posibilidad de jugar en Australia. Más allá de los vaivenes puedo decir que la estabilidad la tengo gracias al fútbol”, afirmó.

El mayor de la Dinastía Dettler cumplió funciones ofensivas en los distintos equipos que conformó en Argentina, pero partiendo desde el mediocampo. En el ascenso italiano se adelantó unos metros en el campo de juego. “Acá se juega mucho con el sistema 3-5-2. En este esquema estoy jugando de segunda punta, acompañando al nueve. Me hago a llamar atacante porqué si digo mediocampista me tiran al medio y no me hacen atacar mucho, me hacen hacer mal el equilibrio del equipo y no me gusta. Como me gusta hacer goles digo que soy atacante. Después si el técnico me encuentra el lugar para donde le sirvo, puede ser tipo un enganche también o si juegan con un solo punta, atrás del punta. Depende mucho lo que busque el técnico. Pero yo digo que soy delantero”, aseveró Dalmiro, quien este año tomó contacto con el futbol australiano.

El paso por Australia

“Esa oportunidad se venía hablando desde un año atrás. Tengo un amigo que fue jugar a Australia, le fue bien y dejó buena imagen. Él me preguntó si tenía tenés gana de ir a Australia, que él podía hablar con los directivos. Me llamó el presidente, pero por diferentes temas se postergó hasta este año. El equipo estaba comprometido con la permanencia. Fui, jugué 10 partidos en tres meses. El equipo se salvó con varias fechas de anticipación. Fue una experiencia hermosa”, describió.

Dalmiro Dettler Australia Dalmiro Dettler adquirió experiencia en Australia.

El futuro de Dalmiro Dettler

Dettler firmó con Hatria hasta la finalización del 2025. Una vez culminado el vínculo laboral no descarta retornar al país que está rodeado por los océano Índico y Pacífico. En realidad, tiene varios proyectos en mente. Uno de ellos lo inició en Argentina mientras formaba parte del plantel de Patronato.

“Este año retomé la universidad. Estoy estudiando a distancia la carrera de Contador Público. Me plantee como objetivo recibirme, además de seguir jugando al fútbol”, señaló.

Dettler también tiene otro proyecto en mente que intentará cristalizarlo. “Otro objetivo que tengo es girar un poco y conocer otras culturas como fue la experiencia en Australia. Hasta fin de año estaré jugando en Hatria. No tengo un destino definido. Mientras me dejen jugar al fútbol, estar bien físicamente para seguir jugando al fútbol, seguir conociendo ciudades y cultura y me permite llevar la carrera de contador público, estaré contento”, concluyó.