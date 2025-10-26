El SMN prevé un domingo de elecciones primaveral

Durante la jornada de este domingo se espera un ambiente templado, con viento leve del este rotando al noreste hacia la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este domingo 26 de octubre el tiempo se presentará estable en Paraná, con cielo parcialmente nublado, vientos suaves y temperaturas agradables que marcarán el inicio de una semana con condiciones variables.

Según el informe oficial actualizado a las 6 de la mañana, la temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Durante la jornada se espera un ambiente templado, con viento leve del este rotando al noreste hacia la tarde.

El SMN indicó que no hay probabilidad de precipitaciones durante el domingo, con un 0% de posibilidad de lluvias en la mañana, la tarde y la noche. Esto permitirá disfrutar de un día al aire libre, ideal para actividades recreativas, luego de una semana con tiempo inestable en el centro de la provincia.

Los vientos soplarán suaves, entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del sector este y noreste, sin registro de ráfagas significativas. Estas condiciones mantendrán una sensación térmica agradable, especialmente en horas de la tarde.