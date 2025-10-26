El SMN prevé un domingo de elecciones primaveral

Uno Entre Rios | La Provincia | domingo

Durante la jornada de este domingo se espera un ambiente templado, con viento leve del este rotando al noreste hacia la tarde.

26 de octubre 2025 · 07:49hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este domingo 26 de octubre el tiempo se presentará estable en Paraná, con cielo parcialmente nublado, vientos suaves y temperaturas agradables que marcarán el inicio de una semana con condiciones variables.

Clima en Paraná

Según el informe oficial actualizado a las 6 de la mañana, la temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. Durante la jornada se espera un ambiente templado, con viento leve del este rotando al noreste hacia la tarde.

La ansiedad por sobreinformación en las Elecciones 2025 se siente en los días previos

Elecciones 2025: cómo manejar el estrés y la ansiedad ante la sobreinformación cuando hay que votar

elecciones 2025: el oficialismo va por mas bancas que le aseguren las reformas estructurales

Elecciones 2025: el oficialismo va por más bancas que le aseguren las reformas estructurales

LEER MÁS: SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

El SMN indicó que no hay probabilidad de precipitaciones durante el domingo, con un 0% de posibilidad de lluvias en la mañana, la tarde y la noche. Esto permitirá disfrutar de un día al aire libre, ideal para actividades recreativas, luego de una semana con tiempo inestable en el centro de la provincia.

Los vientos soplarán suaves, entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del sector este y noreste, sin registro de ráfagas significativas. Estas condiciones mantendrán una sensación térmica agradable, especialmente en horas de la tarde.

domingo SMN primaveral Paraná Servicio Meteorológico Nacional
